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نحن قوم ننفعل ولا نفعل

10/13/2023 7:08:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعاتبني‭ ‬بعض‭ ‬القراء‭ ‬لأنني‭ ‬في‭ ‬رأيهم‭ ‬لا‭ ‬أخوض‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الساخنة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بقضايا‭ ‬الساعة،‭ ‬وما‭ ‬يقولونه‭ ‬صحيح‭ ‬لأنني‭ ‬أتعمد‭ ‬تفادي‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬في‭ ‬عمودي‭ ‬هذا،‭ ‬ولأنني‭ ‬لا‭ ‬أخوض‭ ‬في‭ ‬مواضيع‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬موضع‭ ‬اهتمام‭ ‬معظم‭ ‬الكتاب‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬أو‭ ‬أسابيع‭ ‬متتالية،‭ ‬يحسب‭ ‬القارئ‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أسمع‭ ‬بداعش‭ ‬ولا‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬ولا‭ ‬البرهان‭ ‬ولا‭ ‬حميدتي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬رصد‭ ‬ومتابعة‭ ‬أحوال‭ ‬جميع‭ ‬أقاصي‭ ‬الدنيا‭ ‬هو‭ ‬وسيلتي‭ ‬لكسب‭ ‬الرزق‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ (‬وما‭ ‬عليك‭ ‬بزعمي‭ ‬المتكرر‭ ‬بأن‭ ‬عمري‭ ‬39‭ ‬سنة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬تنقص‭).‬

ولكن‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬سبب‭ ‬معقول‭ ‬ومنطقي‭ ‬يفسر‭ ‬ابتعادي‭ ‬عما‭ ‬يسمى‭ ‬بالقضايا‭ ‬الراهنة،‭ ‬والسبب‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬غيري‭ ‬يتناول‭ ‬الموضوع‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬زواياه،‭ ‬وطالما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬عندي‭ ‬أضيفه،‭ ‬فخير‭ ‬لي‭ ‬وللقراء‭ ‬أن‭ ‬أسكت‭ ‬عنه،‭ ‬بل‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬القراء‭ ‬الإعراب‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬لي‭ ‬لأنني‭ ‬أتفادى‭ ‬التنكيد‭ ‬عليهم‭ ‬لأن‭ ‬اللي‭ ‬فيهم‭ ‬يكفيهم،‭ ‬ولا‭ ‬أكتب‭ ‬عن‭ ‬التفجيرات‭ ‬والقتلى‭ ‬و«بينهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‮»‬‭- ‬وكأنما‭ ‬مقتل‭ ‬الرجال‭ ‬ما‭ ‬فيها‭ ‬شيء‭.. ‬عادي‭! ‬

والأمر‭ ‬الآخر‭ ‬هو،‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أحب‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬الزفة،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمواضيع‭ ‬‮«‬الساخنة‮»‬،‭ ‬فمثلاً‭ ‬عندما‭ ‬قامت‭ ‬قيامة‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بمناسبة‭ ‬نشر‭ ‬رواية‭ ‬‮«‬آيات‭ ‬شيطانية‮»‬‭ ‬لسلمان‭ ‬رشدي‭ (‬بالمناسبة‭ ‬‮«‬رشدي‮»‬‭ ‬بفتح‭ ‬الراء‭ ‬وليس‭ ‬بضمها‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬صاحب‭ ‬الاسم‭ ‬ولعله‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬ذلك‭ ‬ليقول‭ ‬لمن‭ ‬أفتوا‭ ‬بتكفيره‭ ‬ثم‭ ‬قتله،‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يزعم‭ ‬الرُّشد‭ ‬والرشاد‭). ‬المهم‭ ‬أنني‭ ‬وعند‭ ‬صدور‭ ‬ذلك‭ ‬الكتاب،‭ ‬وتفجُّر‭ ‬براكين‭ ‬الغضب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي،‭ ‬لم‭ ‬أقل‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الكاتب‭ ‬أو‭ ‬الكتاب،‭ ‬وبعد‭ ‬صدوره‭ ‬بنحو‭ ‬عامين‭ ‬كنت‭ ‬قد‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬وحرصت‭ ‬على‭ ‬اقتناء‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬وقرأته‭..
‬أستغفر‭ ‬الله‭..
‬حاولت‭ ‬قراءة‭ ‬الكتاب‭..
‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬أكملت‭ ‬ثلث‭ ‬صفحاته‭ ‬ألقيت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬يليق‭ ‬به،‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬الزبالة‮»‬

فكعمل‭ ‬فني‭ ‬كانت‭ ‬الرواية‭ ‬ضعيفة‭ ‬البنية‭ ‬وهشة‭ ‬وتعبانة،‭ ‬ومحاولات‭ ‬التطاول‭ ‬على‭ ‬الإسلام‭ ‬ونبي‭ ‬الإسلام‭ ‬–عليه‭ ‬أفضل‭ ‬الصلاة‭ ‬والسلام–‭ ‬كانت‭ ‬فجة‭ ‬ومفضوحة‭ ‬وركيكة،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬ليبيع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬لولا‭ ‬فتوى‭ ‬الزعيم‭ ‬الايراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬الخميني‭ ‬بإهدار‭ ‬دمه،‭ ‬فصارت‭ ‬الضجة‭ ‬حول‭ ‬الكتاب‭ ‬عالمية‭ ‬وارتفعت‭ ‬مبيعاته،‭ ‬ولكن‭ ‬النقاد‭ ‬الأدبيين‭ ‬الغربين‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬اكتشفوا‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬رواية‮»‬،‭ ‬ولكنه‭ ‬حقق‭ ‬الغاية‭ ‬التي‭ ‬ينشدها‭ ‬الكاتب‭: ‬إثارة‭ ‬ضجة‭ ‬تجعله‭ ‬محط‭ ‬الأنظار،‭ ‬وباع‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يبعه‭ ‬من‭ ‬روايته‭ ‬الرائعة‭ ‬‮«‬أطفال‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لفتت‭ ‬الانتباه‭ ‬إليه‭.‬

وفي‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬أقمنا‭ ‬الدنيا‭ ‬وهددنا‭ ‬أعداء‭ ‬الإسلام‭ ‬بالويل‭ ‬والثبور‭ ‬والاجتثاث‭ ‬من‭ ‬الجذور،‭ ‬لأن‭ ‬صحيفة‭ ‬دنماركية‭ ‬نشرت‭ ‬رسومات‭ ‬فيها‭ ‬تطاول‭ ‬على‭ ‬مقام‭ ‬نبينا‭ ‬الكريم،‭ ‬وأول‭ ‬ما‭ ‬فكرت‭ ‬فيه‭ ‬عندما‭ ‬بلغني‭ ‬أمر‭ ‬تلك‭ ‬الرسومات‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أطلع‭ ‬عليها،‭ ‬فاستخدمت‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬غوغل‭ ‬في‭ ‬الإنترنت‭ ‬وكتبت‭ ‬اسم‭ ‬الرسول‭ ‬الكريم‭ ‬،‭ ‬وجاءني‭ ‬أول‭ ‬رابط‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬مسار‭ ‬البشرية‮»‬‭ ‬وهكذا‭ ‬جاءت‭ ‬شبكة‭ ‬المعلومات‭ ‬الدولية‭ ‬بالرد‭ ‬المفحم‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الرسام‭ ‬الدنماركي،‭ ‬والاستبانة‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬نبي‭ ‬الإسلام‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬قائمة‭ ‬أكثر‭ ‬الشخصيات‭ ‬تأثيراً‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬التاريخ‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬1981،‭ ‬ولكن‭ ‬أن‭ ‬يأتيني‭ ‬الإنترنت‭ ‬بتلك‭ ‬المعلومة‭ ‬وأنا‭ ‬أبحث‭ ‬عن‭ ‬رسومات‭ ‬تتطاول‭ ‬عليه،‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬تأكيداً‭ ‬لحقيقة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬ليس‭ ‬تطاولاً‭ ‬على‭ ‬النبي،‭ ‬بل‭ ‬استخفاف‭ ‬بالمسلمين‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬العموم‭ ‬والعرب‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬الخصوص،‭ ‬فأمرنا‭ ‬لدى‭ ‬الآخرين‭ (‬هين‭) ‬والكلمة‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬الهوان

وبيني‭ ‬وبينكم‭ ‬معهم‭ ‬حق،‭ ‬فليس‭ ‬لنا‭ ‬كلمة‭ ‬ولا‭ ‬صوت‭ ‬ولا‭ ‬فعل‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ (‬حرف‭) ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.
‬نحن‭ ‬شعوب‭ ‬ملطشة‭ ‬والله‭ ‬يجازي‭ ‬اللي‭ ‬كان‭ ‬السبب‭.
‬لدنيا‭ ‬مثقفون‭ ‬ومفكرون‭ ‬ذوو‭ ‬رؤى‭ ‬ثاقبة‭ ‬ولدينا‭ ‬مبدعون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجال،‭ ‬ولكنهم‭ ‬يعاملون‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭ ‬كالأنعام،‭ ‬وإذا‭ ‬تسنموا‭ ‬منابر‭ ‬عالمية‭ ‬اتهموا‭ ‬بالعمالة‭..
‬إعلامنا‭ -‬وهو‭ ‬المرآة‭ ‬التي‭ ‬يرى‭ ‬فيها‭ ‬الآخرون‭ ‬عالمنا‭ -(‬يكسف‭)‬،‭ ‬منافق‭ ‬وعاجز‭ ‬وسخيف‭ ‬يصورنا‭ ‬كقطعان‭ ‬تنساق‭ ‬لعصا‭ ‬الراعي‭.
‬إعلام‭ ‬جاهل‭ ‬ولهذا‭ ‬لم‭ ‬يكتشف‭ ‬أمر‭ ‬تلك‭ ‬الرسومات‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬4‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬نشرها‭!!
‬الرسول‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يهان‭ ‬وأن‭ ‬يُساء‭ ‬إليه‭..
‬الإساءة‭ ‬موجهة‭ ‬إلينا،‭ ‬ونحن‭ ‬نستأهل‭ ‬لأننا‭ ‬قوم‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬وليس‭ ‬فعل‭.‬

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