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في مجلس معالي د. جمال السويدي

10/13/2023 7:07:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال‭ ‬وجودي‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬أبوظبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬شرُفت‭ ‬برفقة‭ ‬الإعلامي‭ ‬العزيز‭ ‬‮«‬فواز‭ ‬أحمد‭ ‬سليمان‮»‬،‭ ‬بزيارة‭ ‬مجلس‭ ‬معالي‭ ‬الدكتور‭ ‬جمال‭ ‬سند‭ ‬السويدي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الإمارات‭ ‬للدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وبحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬والمسؤولين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الإماراتي‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬والإعلامي‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬فؤاد‭ ‬الهاشم‮»‬‭.‬

الحديث‭ ‬هناك‭ ‬كان‭ ‬منصبا‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بجانب‭ ‬التصورات‭ ‬المستقبلية‭ ‬للمنطقة،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬والإشادة‭ ‬بالنهج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الفريد‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وجهود‭ ‬ومشاريع‭ ‬ورؤية‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والعلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الإماراتية‭ ‬الأخوية،‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭. ‬

طبعا،‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬الإماراتية‭ ‬عن‭ ‬انتخابات‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الإماراتي،‭ ‬وعن‭ ‬إنجازات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة،‭ ‬وكذلك‭ ‬عن‭ ‬مآثر‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭.‬

ما‭ ‬قيل‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬د‭. ‬جمال‭ ‬السويدي‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬فكري،‭ ‬وتناول‭ ‬موضوعي‭ ‬للأوضاع‭ ‬والمستجدات،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الشباب‭ ‬الإماراتي‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬يؤكد‭ ‬الوعي‭ ‬الثقافي‭ ‬والسياسي،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬وطني‭ ‬عروبي‭ ‬بحت،‭ ‬كما‭ ‬كشف‭ ‬لي‭ ‬سقف‭ ‬الحرية‭ ‬المسؤولة‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬الإماراتي‭ ‬والمسؤولين‭ ‬فيها‭.‬

في‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭ ‬سيستضيف‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬بالمنامة،‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬معالي‭ ‬الدكتور‭ ‬جمال‭ ‬السويدي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬إطلاق‭ ‬كتابه‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭.. ‬إضاءات‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬رجل‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.. ‬وكيف‭ ‬استطاع‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‮»‬‭ ‬تحويل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإماراتي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬متنوّع‭ ‬الموارد‮»‬،‭ ‬وكيف‭ ‬أصبحت‭ ‬الإمارات‭ ‬عاصمة‭ ‬التسامح‭ ‬العالمي‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬د‭. ‬جمال‭ ‬السويدي‭ ‬عن‭ ‬الكتاب،‭ ‬بأنه‭ ‬يتناول‭
‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬منذ‭ ‬تخرجه‭ ‬وعمله‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ويبرز‭ ‬دوره‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تطويرها،‭ ‬ويركّز‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬سموه‭.‬

وأنه‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬تأليف‭ ‬الكتاب‭ ‬بدوافع‭ ‬وطنية،‭ ‬أهمها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‮»‬‭ ‬أفضل‭ ‬نموذج‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬المُلهِمة،‭ ‬التي‭ ‬تُلح‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬ذهنية‭ ‬أي‭ ‬مفكر‭ ‬أو‭ ‬باحث‭ ‬استراتيجي،‭ ‬ومتمنيا‭ ‬أن‭ ‬يُسهم‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬تعريف‭ ‬الأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والجديدة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والعالم‭ ‬بما‭ ‬قدمته‭ ‬هذه‭ ‬الشخصية‭ ‬العظيمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النهضة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام،‭ ‬والتسامح،‭ ‬والتنمية،‭ ‬والسعادة،‭ ‬والرفاهية‭ ‬للإنسانية‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬العالم‭.‬

مجلس‭ ‬د‭. ‬جمال‭ ‬السويدي‭ ‬صالون‭ ‬فكري،‭ ‬سياسي‭ ‬إعلامي،‭ ‬ثقافي‭ ‬ووطني،‭ ‬ونتمنى‭ ‬وجود‭ ‬مثل‭ ‬ما‭ ‬يطرح‭ ‬فيه‭ ‬بشكل‭ ‬موضوعي‭ ‬رصين،‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الخليجية‭ ‬والبحرينية‭.‬

شكرا‭ ‬لمعالي‭ ‬الدكتور‭ ‬جمال‭ ‬السويدي‭ ‬على‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وحسن‭ ‬الاستقبال‭.. ‬وعلى‭ ‬الحديث‭ ‬السياسي‭ ‬المتميز‭.. ‬وأهلا‭ ‬وسهلا‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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