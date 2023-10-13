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السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة شـهـيـرة قُـطـعـت جـراء عـمـل تخريبي

10/13/2023 7:07:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعدما‭ ‬أُزيلت‭ ‬شجرة‭ ‬‮«‬سيكامور‭ ‬غاب‮»‬‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بعمل‭ ‬تخريبي‭ ‬استهدفها‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬وأثار‭ ‬حزن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬محبيها،‭ ‬بادر‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬جدار‭ ‬هادريان‭ ‬الذي‭ ‬وقعت‭ ‬عليه‭ ‬الشجرة‭ ‬إلى‭ ‬رفعها‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬وحظيت‭ ‬الشجرة‭ ‬بشهرة‭ ‬عالمية‭ ‬بفضل‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬روبن‭ ‬هود‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬ويظهر‭ ‬فيه‭ ‬كيفن‭ ‬كوستنر‭ ‬ومورجان‭ ‬فريمان‭ ‬وهما‭ ‬يسيران‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬الشجرة‭ ‬المهيبة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقصدها‭ ‬من‭ ‬يزور‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬إنجلترا‭. ‬وكانت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬الأشجار‭ ‬التي‭ ‬تُلتقط‭ ‬صور‭ ‬لها‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أُزيلت‭ ‬الشجرة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عمرها‭ ‬مائتي‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬تخريبي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الشرطة‭ ‬تحقق‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬المسؤول‭ ‬عنه‭. ‬وقطعت‭ ‬السلطات‭ ‬الخميس‭ ‬الجذع‭ ‬الضخم‭ ‬للشجرة‭ ‬تدريجياً‭ ‬بمنشار،‭ ‬ثم‭ ‬رفعت‭ ‬الأجزاء‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬الجذع‭ ‬وحرّكتها‭ ‬باستخدام‭ ‬رافعة‭. ‬وقالت‭ ‬سارة‭ ‬بيمبرتون،‭ ‬وهي‭ ‬مسؤولة‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬ناشونال‭ ‬تراست‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬التراث،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اتخذنا‭ ‬قرار‭ ‬رفعها‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسلامة‭ ‬والصحة‭. ‬وعندما‭ ‬أُزيلت‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين،‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬هادريان‮»‬‭. ‬

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