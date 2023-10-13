السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة شـهـيـرة قُـطـعـت جـراء عـمـل تخريبي
التاريخ
10/13/2023 7:07:59 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعدما أُزيلت شجرة «سيكامور غاب» الشهيرة في بريطانيا بعمل تخريبي استهدفها قبل أسبوعين وأثار حزن عدد كبير من محبيها، بادر مسؤولون عن جدار هادريان الذي وقعت عليه الشجرة إلى رفعها يوم الخميس. وحظيت الشجرة بشهرة عالمية بفضل فيلم «روبن هود» الذي صدر عام 1991، ويظهر فيه كيفن كوستنر ومورجان فريمان وهما يسيران أمام هذه الشجرة المهيبة التي كان يقصدها من يزور شمال شرق إنجلترا. وكانت من بين أكثر الأشجار التي تُلتقط صور لها. وفي نهاية سبتمبر، أُزيلت الشجرة التي يبلغ عمرها مائتي عام في عمل تخريبي لا تزال الشرطة تحقق للعثور على المسؤول عنه. وقطعت السلطات الخميس الجذع الضخم للشجرة تدريجياً بمنشار، ثم رفعت الأجزاء المختلفة من الجذع وحرّكتها باستخدام رافعة. وقالت سارة بيمبرتون، وهي مسؤولة في جمعية «ناشونال تراست» البريطانية المسؤولة عن حماية التراث، لوكالة فرانس برس: «لقد اتخذنا قرار رفعها لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة. وعندما أُزيلت قبل أسبوعين، سقطت في مكان خطر على جدار هادريان».
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