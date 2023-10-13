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الحرائق تشتعل في قرية ماديرا في البرتغال

10/13/2023 7:07:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توجّه‭ ‬حوالي‭ ‬ستين‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الإطفاء‭ ‬والإنقاذ‭ ‬من‭ ‬لشبونة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬ماديرا‭ ‬لمساعدة‭ ‬زملائهم‭ ‬على‭ ‬إخماد‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة‭ ‬البرتغالية،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬خدمة‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭ ‬الوطنية‭. ‬وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬باتريشيا‭ ‬غاسبار‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬نعلم‭ ‬أنّ‭ ‬الليلة‭ ‬كانت‭ ‬معقّدة‭ ‬وصعبة‭. ‬الحرائق‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مشتعلة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬مجموعة‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬56‭ ‬عنصر‭ ‬إطفاء‭ ‬وستة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬خدمات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬وأربعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬طوارئ‭ ‬تستعدّ‭ ‬للتوجّه‭ ‬إلى‭ ‬ماديرا،‭ ‬وهي‭ ‬مقصد‭ ‬سياحي‭ ‬مهم‭ ‬يقع‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬المغرب‭. ‬وتمّ‭ ‬إجلاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬سائح‭ ‬مؤقتاً‭ ‬من‭ ‬فنادقهم‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭. ‬والخميس،‭ ‬أُنقذ‭ ‬13‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬المصطافين‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬كالهيتا‭ ‬كارلوس‭ ‬تيليس‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬إنّ‭ ‬الحريق‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للقلق‭ ‬اندلع‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كالهيتا‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬الجزيرة،‭ ‬وكان‭ ‬سيدمّر‭ ‬منطقة‭ ‬تقدّر‭ ‬مساحتها‭ ‬بـ70‭ ‬كيلومتراً‭ ‬مربّعاً‭. ‬ولم‭ ‬تبلّغ‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬أيّ‭ ‬منازل‭ ‬دمّرتها‭ ‬النيران،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬اعتقال‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬45‭ ‬عاماً‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنّه‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬حريق‭ ‬كالهيتا‭.‬

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