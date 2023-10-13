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الأرض على موعد مع كسوف حلقي للشمس اليوم

10/13/2023 7:07:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬للقبة‭ ‬السماوية‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬أنه‭ ‬سيحدث‭ ‬كسوف‭ ‬حلقي‭ ‬للشمس‭ ‬اليوم‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬يمكن‭ ‬مشاهدته‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬الأرض،‭ ‬ولكن‭ ‬الروس‭ ‬لن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬رؤيته‭. ‬ويقول‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬القبة‭ ‬السماوية‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لوكالة‭ ‬تاس‭ ‬الروسية‭ ‬للأنباء‭: ‬‮«‬سيحدث‭ ‬الكسوف‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬18‭:‬05‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬23‭:‬55‭ ‬بتوقيت‭ ‬موسكو‭. ‬ويمكن‭ ‬رصد‭ ‬مراحله‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬والجنوبية،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬المحيطين‭ ‬الهادئ‭ ‬والمحيط‭ ‬الأطلسي‭. ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬مرئيا‭ ‬في‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬ويتميز‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬كسوف‭ ‬الشمس‭ ‬بتشكل‭ ‬‮«‬حلقة‭ ‬النار‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الإكليل‮»‬‭ ‬حول‭ ‬القمر‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬قرص‭ ‬الشمس‭. ‬وأقصى‭ ‬مرحلة‭ ‬كسوف‭ ‬ستبلغ‭ ‬0.95‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬21‭ ‬بتوقيت‭ ‬موسكو‭. ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كسوف‭ ‬الشمس‭ ‬وخسوف‭ ‬القمر‭ ‬يحدثان‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬بفارق‭ ‬أسبوعين‭. ‬تصطف‭ ‬الشمس‭ ‬والأرض‭ ‬والقمر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظات‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬واحد‭. ‬وعندما‭ ‬تكون‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬المنتصف‭ ‬يلاحظ‭ ‬خسوف‭ ‬القمر،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬القمر‭ ‬فيلاحظ‭ ‬كسوف‭ ‬الشمس‭.‬

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