العيش حتى المائة متعلق بالجينات أكثر من العادات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬نقلها‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إرم‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬عن‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬يقول‭ ‬قائد‭ ‬البحث‭ ‬‮«‬روبرت‭ ‬يونغ‮»‬‭ ‬إن‭ ‬البعض‭ ‬يظنون‭ ‬أن‭ ‬اتباع‭ ‬حمية‭ ‬صحية‭ ‬وممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬سيُمكنانهم‭ ‬من‭ ‬العيش‭ ‬حتى‭ ‬150‭ ‬عاما،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬عار‭ ‬عن‭ ‬الصحة‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬يؤكد‭ ‬الدكتور‭ ‬‮«‬توماس‭ ‬بيرلز‮»‬‭ ‬أستاذ‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بوسطن‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬25‭% ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬العيش‭ ‬حتى‭ ‬90‭ ‬عاما‭ ‬تقرره‭ ‬الجينات‭. ‬ويضيف‭: ‬‮«‬لو‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬فإن‭ ‬جيناتك‭ ‬السبب‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭%‬،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬بلغت‭ ‬الـ106‭ ‬فإن‭ ‬جيناتك‭ ‬السبب‭ ‬بنسبة‭ ‬75‭%‬‮»‬‭. ‬‮«‬العيش‭ ‬حتى‭ ‬عمر‭ ‬المائة‭ ‬سببه‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬متغيرات‭ ‬جينية‭ ‬عديدة،‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭ ‬منها‭ ‬تأثير‭ ‬متواضع‮»‬‭.

‬ويقول‭ ‬الدكتور‭ ‬‮«‬جيمس‭ ‬كيركلاند‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬الامريكي‭ ‬لأبحاث‭ ‬الشيخوخة‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأبحاث‭ ‬الجارية‭ ‬حول‭ ‬الأعمار‭ ‬المتقدمة‭ ‬جدا‭ ‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فكرة‭ ‬معمقة‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لتطوير‭ ‬عقار‭ ‬أو‭ ‬تحديد‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬لمساعدة‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬العيش‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬لمدة‭ ‬أطول‮»‬‭.‬

وحدد‭ ‬الباحثون‭ ‬بعض‭ ‬الجينات‭ ‬والتراكيب‭ ‬الجينية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بطول‭ ‬العمر،‭ ‬منها‭ ‬وجود‭ ‬المتغير الجيني « صميم البروتين الشحمي أي Apolipoprotein E gene ويدعى « اي تو‮»‬‭ ‬ e2 ؛‭ ‬وهو‭ ‬صفة‭ ‬يعتقد‭ ‬بأنها‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الزهايمر‭. ‬ويؤكد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬صفة‭ ‬هي‭ ‬قطعة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬أحجية‭ ‬كبيرة‭ ‬معقدة،‭ ‬يمكنها‭ ‬مراعاة‭ ‬الوضع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والانتماء‭ ‬العرقي‭ ‬والمناخ‭.‬

وفي‭ ‬النهاية،‭ ‬يشير‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العيش‭ ‬حتى‭ ‬عمر‭ ‬المائة‭ ‬سببه‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬متغيرات‭ ‬جينية‭ ‬عديدة،‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭ ‬منها‭ ‬تأثير‭ ‬متواضع‭.‬