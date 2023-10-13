((الأستاذ حسن جواد الجشي: مفكر من جيل الرواد)) في كانو الثقافي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ينظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي ندوة بعنوان «الأستاذ حسن جواد الجشي: مفكر من جيل الرواد» حيث يستضيف المركز كلا من الدكتور محمد الخزاعي، الدكتورة بهية الجشي، الدكتور منصور سرحان وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 17 اكتوبر 2023م عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويدير الحوار الأستاذ علي عبدالله خليفة والدعوة عامة للجمهور الكريم لحضور الندوة.
والجدير بالذكر أن المفكر الراحل حسن الجشي ولد في مدينة المنامة في العام 1920م، وقد تلقى تعليمه في مدرسة إبراهيم العريض الأهلية، حيث عرف بثقافته العالية وقلمه الرصين الذي وظفه في خدمة العلم والمعرفة. وقد عيّن الراحل مديراً للمدرسة الشرقية وبعدها مديراً بالمدرسة الغربية في عام 1950م، وقد عرف بالمعلم الفاضل والمدير الناجح وكان حريصاً على متابعة كل جديد في الفكر التربوي.
ومن أبرز اسهاماته دوره كعضو مؤسس لنادي العروبة في عام 1939م، دوره في إصدار وتحرير مجلة «صوت البحرين» في العام 1950، وانتخابه في العام 1973 كأول رئيس للمجلس الوطني الأول، وفي العام 2002 تم اختياره واحدا من الشخصيات الوطنية الذين شملهم الأمر السامي بإطلاق اسمه على أحد شوارع مدينة المنامة تقديرا لجهوده في خدمة الوطن ورفعة شأنه، لينتقل الراحل إلى رحمة الله في عام 2008 بعد سيرة مليئة بالإنجازات المشرفة.
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