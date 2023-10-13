Saturday, 14 October 2023 03:27 GMT

وضع علم فلسطين وتـضـامـن مـعها.. هـذا ما حل بـطـيـار كندي مـصــري

10/13/2023 7:07:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مجرد‭ ‬علم‭ ‬أو‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬رأي‭ ‬كان‭ ‬كفيلاً‭ ‬بفتح‭ ‬‮«‬أبواب‭ ‬جهنم‮»‬‭ ‬على‭ ‬الطيار‭ ‬الكندي‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬مصرية‭ ‬مصطفى‭ ‬عزو‭. ‬القصة‭ ‬بدأت‭ ‬مع‭ ‬اشتعال‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أواخر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬حين‭ ‬أخذت‭ ‬الحمية‭ ‬والتعاطف‭ ‬الطيار‭ ‬الشاب‭.‬

فوضع‭ ‬علم‭ ‬فلسطين‭ ‬حول‭ ‬رقبته،‭ ‬ونشر‭ ‬صورته‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الشخصي‭ ‬على‭ ‬إنستجرام‭.. ‬لتنهال‭ ‬بعدها‭ ‬التعليقات‭ ‬الغاضبة‭ ‬والانتقادات،‭ ‬وحتى‭ ‬المطالبات‭ ‬بفصله‭ ‬من‭ ‬شركة air Canada ، في ظل الاصطفاف الدولي غرباً مع إسرائيل .. إذ أعلنت، الخميس، بتغريدة على حسابها في تويتر طرده . وكتبت : « يمكننا أن نؤكد أن الطيار المعني لم يعد يعمل لدينا ».

وذكرت « العربية نت » أن موقع StopAntiSemitism شارك‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المنصرم‭ ‬لقطات‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬عزو‭ ‬الذي‭ ‬يسكن‭ ‬في‭ ‬مونتريال‭.‬

وفي‭ ‬أحد‭ ‬تلك‭ ‬المنشورات،‭ ‬ظهر‭ ‬عزو‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬مظاهرة‭ ‬بمونتريال‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬إسرائيل‭.. ‬هتلر‭ ‬فخور‭ ‬بك‮»‬‭. ‬كما‭ ‬نشر‭ ‬صورة‭ ‬أخرى‭ ‬للشاب‭ ‬في‭ ‬مظاهرة‭ ‬يحمل‭ ‬لافتة‭ ‬عليها‭ ‬علم‭ ‬إسرائيلي‭ ‬يتم‭ ‬إلقاؤه‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬المهملات‭ ‬وبجانبه‭ ‬عبارة‭: ‬‮«‬حافظوا‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬زعم‭ ‬أنه‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬‮«‬الستوري‮»‬‭ ‬على‭ ‬إنستجرام‭: ‬‮«‬اللعنة‭ ‬عليك‭ ‬يا‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حظي‭ ‬الشاب‭ ‬بتعاطف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والعرب،‭ ‬الذين‭ ‬انتقدوا‭ ‬تعامل‭ ‬الغرب‭ ‬بمكيالين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحرية‭ ‬التعبير‭ ‬وإسرائيل‭.‬

MENAFN13102023000055011008ID1107239167

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث