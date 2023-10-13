وضع علم فلسطين وتـضـامـن مـعها.. هـذا ما حل بـطـيـار كندي مـصــري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فوضع‭ ‬علم‭ ‬فلسطين‭ ‬حول‭ ‬رقبته،‭ ‬ونشر‭ ‬صورته‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الشخصي‭ ‬على‭ ‬إنستجرام‭.. ‬لتنهال‭ ‬بعدها‭ ‬التعليقات‭ ‬الغاضبة‭ ‬والانتقادات،‭ ‬وحتى‭ ‬المطالبات‭ ‬بفصله‭ ‬من‭ ‬شركة air Canada ، في ظل الاصطفاف الدولي غرباً مع إسرائيل .. إذ أعلنت، الخميس، بتغريدة على حسابها في تويتر طرده . وكتبت : « يمكننا أن نؤكد أن الطيار المعني لم يعد يعمل لدينا ».

وذكرت « العربية نت » أن موقع StopAntiSemitism شارك‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المنصرم‭ ‬لقطات‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬عزو‭ ‬الذي‭ ‬يسكن‭ ‬في‭ ‬مونتريال‭.‬

وفي‭ ‬أحد‭ ‬تلك‭ ‬المنشورات،‭ ‬ظهر‭ ‬عزو‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬مظاهرة‭ ‬بمونتريال‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬إسرائيل‭.. ‬هتلر‭ ‬فخور‭ ‬بك‮»‬‭. ‬كما‭ ‬نشر‭ ‬صورة‭ ‬أخرى‭ ‬للشاب‭ ‬في‭ ‬مظاهرة‭ ‬يحمل‭ ‬لافتة‭ ‬عليها‭ ‬علم‭ ‬إسرائيلي‭ ‬يتم‭ ‬إلقاؤه‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬المهملات‭ ‬وبجانبه‭ ‬عبارة‭: ‬‮«‬حافظوا‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬زعم‭ ‬أنه‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬‮«‬الستوري‮»‬‭ ‬على‭ ‬إنستجرام‭: ‬‮«‬اللعنة‭ ‬عليك‭ ‬يا‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حظي‭ ‬الشاب‭ ‬بتعاطف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والعرب،‭ ‬الذين‭ ‬انتقدوا‭ ‬تعامل‭ ‬الغرب‭ ‬بمكيالين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحرية‭ ‬التعبير‭ ‬وإسرائيل‭.‬