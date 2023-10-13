هوميلز يطمح إلى اللعب في ((يورو 2024))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬هوميلز‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أخطط‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بطولات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬2028،‭ ‬و‭.‬2030‭ ‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬نركز‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬سنرى‭ ‬نتائجها‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬هوميلز،‭ ‬الفائز‭ ‬بمونديال‭ ‬2014،‭ ‬يلعب‭ ‬أساسيا‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬ولكنه‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المخضرم‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬وجيروم‭ ‬بواتينج،‭ ‬استبعد‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬يواخيم‭ ‬لوف،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التوقيت،‭ ‬عقب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬بروسيا‭.‬

وأعيد‭ ‬استدعاء‭ ‬هوميلز‭ ‬ومولر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬للمنتخب‭ ‬قبل‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ولكن‭ ‬المدافع‭ ‬استبعد‭ ‬مجددا‭ ‬عقب‭ ‬البطولة،‭ ‬حتى‭ ‬ضمه‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬الحالي‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لقائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬استعدادا‭ ‬للمباراتين‭ ‬الوديتين‭ ‬أمام‭ ‬أمريكا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وقال‭ ‬هوميلز‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬مشاركته‭ ‬كأساسي‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭: ‬‮«‬انا‭ ‬مستعد‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬استدعائي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬إنه‭ ‬مستعد‭ ‬أيضا‭ ‬لإظهار‭ ‬جودته‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتوقعه‭ ‬منه‭ ‬ناجلسمان‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬يتوقع‭ ‬مني‭ ‬أن‭ ‬أتولى‭ ‬التنظيم‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭. ‬إنه‭ ‬دور‭ ‬أحب‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬طبيعتي‮»‬‭.‬

وتدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬الخميس،‭ ‬بدون‭ ‬جوشوا‭ ‬كيميتش،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬نزلة‭ ‬برد‭ ‬خفيفة،‭ ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ .‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬يتولى‭ ‬فيها‭ ‬ناجلسمان‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬بعدما‭ ‬جرى‭ ‬تعيينه‭ ‬خلفا‭ ‬لهانسي‭ ‬فليك‭.‬