هوميلز يطمح إلى اللعب في ((يورو 2024))

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- Akhbar Al Khaleej) فوكسبوروه (أمريكا) - (د ب أ): يعتقد ماتس هوميلز، مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن انضمامه الى المنتخب الألماني لن يكون لمرة واحدة فقط، حيث إنه يهدف إلى التواجد مع المنتخب على الأقل في بطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا.
وقال هوميلز قبل مواجهة المنتخب الأمريكي في مباراة ودية اليوم السبت: «لا أخطط للعب في أي بطولات أخرى في 2028، و.2030 نحن الآن نركز فقط على البطولة التي تقام الصيف المقبل. وبعد ذلك سنرى نتائجها».
وكان هوميلز، الفائز بمونديال 2014، يلعب أساسيا مع المنتخب الألماني ولكنه على غرار المخضرم توماس مولر وجيروم بواتينج، استبعد عام 2019 من قبل يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب في ذلك التوقيت، عقب الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وأعيد استدعاء هوميلز ومولر مرة أخرى للمنتخب قبل بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في عام 2021، ولكن المدافع استبعد مجددا عقب البطولة، حتى ضمه المدير الفني للمنتخب الألماني الحالي جوليان ناجلسمان مرة أخرى لقائمة المنتخب استعدادا للمباراتين الوديتين أمام أمريكا والمكسيك.
وقال هوميلز عن إمكانية مشاركته كأساسي أمام المنتخب الأمريكي: «انا مستعد عندما يتم استدعائي».
وأضاف إنه مستعد أيضا لإظهار جودته في القيادة وهو الأمر الذي يتوقعه منه ناجلسمان.
وقال: «بالطبع يتوقع مني أن أتولى التنظيم داخل الملعب. إنه دور أحب القيام به لأن هذه طبيعتي».
وتدرب المنتخب الألماني الخميس، بدون جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، الذي يعاني من نزلة برد خفيفة، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيغيب عن مباراة اليوم السبت .
وستكون هذه هي أول مباراة يتولى فيها ناجلسمان قيادة المنتخب الألماني، بعدما جرى تعيينه خلفا لهانسي فليك.
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