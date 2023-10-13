الخبرة لإعادة إحياء منتخب ألمانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أصبح‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬ألماني‭ ‬يُقال‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فوز،‭ ‬تلت‭ ‬خروجه‭ ‬المحبط‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬

وتلاقي‭ ‬ألمانيا،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬كونيكتيكيت‭ ‬والمكسيك‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬الأربعاء‭. ‬

بعد‭ ‬تبوئه‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬كتوبر،‭ ‬قال‭ ‬ابن‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬إن‭ ‬معايير‭ ‬انتدابه‭ ‬سيحدّدها‭ ‬المستوى‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬السمعة‭ ‬والإمكانات‭. ‬

وجّه‭ ‬أصغر‭ ‬مدرب‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬قرن،‭ ‬الدعوة‭ ‬للمدافع‭ ‬ماتس‭ ‬هوملس‭ ‬والمهاجم‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬البالغين‭ ‬34‭ ‬عاماً،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬مشاركة‭ ‬لهوملس‭ ‬مع‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬صيف‭ ‬2021‭. ‬

وفيما‭ ‬يبلغ‭ ‬12‭ ‬لاعباً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬26‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً،‭ ‬لجأ‭ ‬ناغلسمان‭ ‬الذي‭ ‬يرتبط‭ ‬بعقد‭ ‬قصير‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬إلى‭ ‬أسماء‭ ‬الخبرة‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭. ‬

عندما‭ ‬استغنى‭ ‬المدرّب‭ ‬السابق‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬عن‭ ‬هوملس‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬لمصلحة‭ ‬ابن‭ ‬العشرين‭ ‬عاماً‭ ‬أرميل‭ ‬بيلا‭-‬كوتشاب،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬قراره‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬ضد‭ ‬ماتس،‭ ‬بل‭ ‬يصبّ‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشبان‮»‬‭. ‬

لم‭ ‬يخض‭ ‬بيلا‭-‬كوتشاب‭ ‬أي‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬فجلس‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬يشاهد‭ ‬فريقه‭ ‬يتهاوى‭ ‬ويُقصى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬انه‭ ‬استدعى‭ ‬هوملس‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬خبرته‮»‬‭. ‬

تابع‭ ‬‮«‬هو‭ ‬أيضاً‭ ‬مدرب‭ ‬جيدّ‭ (‬وبمقدوره‭) ‬قيادة‭ ‬الشبان‭ ‬الآخرين‭ ‬بسبب‭ ‬فهمه‭ ‬التكتيكي‮»‬‭. ‬

حتى‭ ‬الوافدين‭ ‬الجدد‭ ‬اختيروا‭ ‬بحسب‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬الراهنة‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المتألق‭ ‬راهناً‭ ‬كريس‭ ‬فوهريش‭ (‬25‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬استدعى‭ ‬ناغلسمان‭ ‬كيفن‭ ‬بيهرنس‭ (‬32‭) ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬روبرت‭ ‬أندريش‭ (‬29‭). ‬

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‭- ‬‮«‬أفضل‭ ‬اللاعبين‮»‬‭ -‬تمسّك‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬بقرار‭ ‬فليك‭ ‬منح‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬إيلكاي‭ ‬غوندوغان‭ (‬32‭) ‬شارة‭ ‬القائد،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬يوزوا‭ ‬كيميش‭ (‬28‭) ‬الذي‭ ‬رفّعه‭ ‬ناغلمسان‭ ‬إلى‭ ‬منصب‭ ‬القائد‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مدربه‭ ‬في‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬موسماً‭. ‬

كما‭ ‬يبرز‭ ‬يوناس‭ ‬هوفمان‭ (‬31‭) ‬المتألق‭ ‬مع‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬وأربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬إلى‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭. ‬

قال‭ ‬هوفمان‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬هناك‭ ‬الجيد‭ ‬والأفضل،‭ ‬وليس‭ ‬المخضرم‭ ‬والشاب‭. ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتواجدوا‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭. ‬

أردف‭ ‬‮«‬الخبرة‭ ‬جيدة‭ ‬للفريق،‭ ‬ويمكنها‭ ‬تقديم‭ ‬الكثير‭. ‬لكن‭ ‬بمقدورنا‭ ‬التعلّم‭ ‬من‭ ‬اليافعين،‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬حرية‭ ‬وحماساً‮»‬‭. ‬

وبعدما‭ ‬اعتاد‭ ‬المشجعون‭ ‬الألمان‭ ‬على‭ ‬سيطرة‭ ‬فريقهم‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬الصغيرة،‭ ‬أصبحت‭ ‬تشكيلتهم‭ ‬عرضة‭ ‬لفقدان‭ ‬التركيز‭ ‬والأخطاء‭ ‬المتكررة‭. ‬

بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بثلاثية‭ ‬رائعة‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬قال‭ ‬غوندوغان‭ ‬ان‭ ‬لاعبي‭ ‬الخبرة‭ ‬يجلبون‭ ‬‮«‬الهدوء‭ ‬قليلاً‭ ‬والقليل‭ ‬من‭ ‬الصبر‮»‬‭: ‬‮«‬أعرف‭ ‬انه‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬يافعاً،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬الشعور‭ ‬تجاه‭ ‬حالات‭ ‬معينة‭ ‬على‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر،‭ ‬ثم‭ ‬تتخذ‭ ‬قرارات‭ ‬غير‭ ‬مدروسة‭ ‬جيداً‮»‬‭. ‬

وحذّر‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬ألماني‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬‮«‬الخطر،‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬يافعاً‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬كثيراً،‭ ‬فسوف‭ ‬تتخذ‭ ‬القرار‭ ‬الخاطئ‮»‬‭. ‬

وستولّد‭ ‬استضافة‭ ‬ألمانيا‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الضغوط،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬ناغلمسان‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‮»‬‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بمسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬لأنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جيداً‮»‬‭. ‬

أضاف‭ ‬ان‭ ‬الفوز‭ ‬سيكون‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لاحياء‭ ‬شغف‭ ‬الجماهير‭ ‬الألمانية‭ ‬تجاه‭ ‬منتخبهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفوز‭ ‬لنستعيد‭ ‬المزاج‭ ‬المميز‮»‬‭. ‬

ختم‭ ‬‮«‬هكذا‭ ‬هي‭ ‬الامور‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬عندما‭ ‬تفوز‭ ‬تكون‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام،‭ ‬وعندما‭ ‬تخسر‭ ‬يصبح‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬سيئاً‮»‬‭. ‬







