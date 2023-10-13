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الحلول الهجومية تشغل (سباليتي)

10/13/2023 7:07:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬لمنتخب‭ ‬إيطاليا‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬عن‭ ‬حلّ‭ ‬لمشكلة‭ ‬رأس‭ ‬الحربة‭ ‬التي‭ ‬طال‭ ‬أمدها،‭ ‬فيما‭ ‬يستعد‭ ‬لمواجهتين‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمام‭ ‬مالطا‭ ‬السبت‭ ‬وإنجلترا‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

سجّل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬يتساوى‭ ‬بوصافتها‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ومقدونيا‭ ‬الشمالية،‭ ‬مقابل‭ ‬13‭ ‬لإنجلترا‭ ‬التي‭ ‬تحلّق‭ ‬وحيدة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭. ‬

لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬الأزرق،‭ ‬سيفتقد‭ ‬الشابين‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي‭ ‬والمهاجم‭ ‬نيكولو‭ ‬زانيولو،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬مراهنات‭ ‬رياضية‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المدرب‭ ‬لاستدعاء‭ ‬مهاجم‭ ‬روما‭ ‬ستيفان‭ ‬الشعراوي‭ (‬29‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬6‭ ‬أهداف‭) ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬2021‭. ‬

وفيما‭ ‬يغيب‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬رأس‭ ‬حربة‭ ‬لاتسيو‭ ‬المخضرم‭ ‬تشيرو‭ ‬إيموبيلي‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬المولد‭ ‬ماتيو‭ ‬ريتيغي‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬جنوى،‭ ‬سيكون‭ ‬سباليتي‭ ‬أمام‭ ‬خيارات‭ ‬قليلة‭ ‬غير‭ ‬ملهمة‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭. ‬

سجّل‭ ‬جانلوكا‭ ‬سكاماكا‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬أتالانتا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬فخذه‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يهزّ‭ ‬الشباك‭ ‬مع‭ ‬الأتزوري‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭. ‬

واستدعي‭ ‬مويز‭ ‬كين‭ (‬23‭ ‬عاماً‭ ‬و4‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭) ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬فيما‭ ‬أعاد‭ ‬سباليتي‭ ‬أيضًا‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬فيورنتينا‭ ‬المخضرم‭ ‬جاكومو‭ ‬بونافونتورا‭ (‬34‭ ‬عاماً‭) ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬طويل‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬مباراته‭ ‬الدولية‭ ‬الـ15‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2020‭. ‬

وفيما‭ ‬استدعى‭ ‬مدرب‭ ‬نابولي‭ ‬السابق‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬مدافع‭ ‬توتنهام‭ ‬ديستيني‭ ‬أودوجي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬والذي‭ ‬يلعب‭ ‬دورًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬القوية‭ ‬للنادي‭ ‬اللندني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬استغنى‭ ‬عن‭ ‬جناح‭ ‬نابولي‭ ‬ماتيو‭ ‬بوليتانو‭ ‬وتشبّث‭ ‬بقرار‭ ‬استبعاده‭ ‬للاعب‭ ‬الوسط‭ ‬ماركو‭ ‬فيراتي‭ (‬55‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭) ‬المنتقل‭ ‬حديثا‭ ‬الى‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭. ‬

واستهلت‭ ‬إيطاليا‭ ‬التي‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬وقطر،‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬بخسارة‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬امام‭ ‬إنكلترا‭ ‬وصيفتها‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربها‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني،‭ ‬لكنها‭ ‬عادت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفضل‭ ‬تعادلها‭ ‬مع‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ (‬1-1‭) ‬والفوز‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ (‬2-1‭) ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬بقيادة‭ ‬سباليتي‭ ‬خليفة‭ ‬مانشيني‭ ‬المنتقل‭ ‬الى‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬السعودية‭. ‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬مشاركة‭ ‬سكاماكا‭ ‬أو‭ ‬كين‭ ‬ضد‭ ‬مالطا‭ ‬في‭ ‬باري،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬فيديريكو‭ ‬كييزا‭ ‬لاعب‭ ‬يوفنتوس‭ ‬المصاب‭ ‬والذي‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭. ‬

أظهر‭ ‬كييزا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬شغل‭ ‬مركز‭ ‬رأس‭ ‬الحربة،‭ ‬فسجّل‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬لشغل‭ ‬دور‭ ‬مركزي‭.
‬وفيما‭ ‬يبدو‭ ‬جاكومو‭ ‬راسبادوري‭ ‬حلاً‭ ‬مثالياً‭ ‬لسباليتي،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬بروزه‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬إلاّ‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬قال‭ ‬الإثنين‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬حضوراً‭ ‬بدنياً‭ ‬قوياً‭ ‬لرأس‭ ‬حربته‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يمتلك‭ ‬المهاجم‭ ‬حضوراً‭ ‬بدنياً‭ ‬مناسباً‭. ‬سكاماكا‭ ‬وكين‭ ‬يتمتعان‭ ‬بذلك‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬ان‭ ‬راسبادوري‭ ‬يناسب‭ ‬أكثر‭ ‬اللعب‭ ‬وراء‭ ‬المهاجمين‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الجناح‭. ‬

‭- ‬‮«‬فرض‭ ‬أسلوبنا‮»‬‭ -‬وبيعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬ألف‭ ‬تذكرة‭ ‬لحضور‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬لإيطاليا‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬نيكولا،‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬ودية‭ ‬ضد‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬ما‭ ‬يؤشر‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬الحماس‭ ‬تجاه‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بعد‭ ‬تعيين‭ ‬سباليتي‭. ‬


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