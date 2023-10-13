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99 جــلــدة

10/13/2023 7:07:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سكاي‭ ‬نيوز‭: ‬كشفت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬يواجه‭ ‬حكما‭ ‬بـ‮«‬99‭ ‬جلدة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬زار‭ ‬إيران‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬وخلال‭ ‬وجوده‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬استقبل‭ ‬رونالدو‭ ‬الرسامة‭ ‬الإيرانية‭ ‬فاطمة‭ ‬حمامي،‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬إعاقة‭ ‬جسدية،‭ ‬في‭ ‬لفتة‭ ‬إنسانية‭ ‬لقيت‭ ‬إعجابا‭ ‬كبيرا‭.‬

أهداها‭ ‬‮«‬الدون‮»‬‭ ‬قميصا‭ ‬موقعا،‭ ‬ثم‭ ‬احتضنها‭ ‬وقبّل‭ ‬رأسها‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬قدّمت‭ ‬له‭ ‬فاطمة‭ ‬بعض‭ ‬أعمالها‭ ‬التي‭ ‬رسمتها‭ ‬بقدميها‭.‬

وتقدم‭ ‬محامون‭ ‬إيرانيون‭ ‬بشكوى‭ ‬ضد‭ ‬كريستيانو‭ ‬بسبب‭ ‬احتضانه‭ ‬الرسامة‭ ‬فاطمة‭ ‬حمامي‭. ‬وتعدّ‭ ‬معانقة‭ ‬أو‭ ‬لمس‭ ‬امرأة‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬زنا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وتزعم‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيرانية‭ ‬أن‭ ‬القضاء‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬بالجلد‭ ‬99‭ ‬مرة،‭ ‬بتهمة‭ ‬الزنا‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يعاقب‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬التالية‭ ‬التي‭ ‬يزور‭ ‬فيها‭ ‬إيران‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعفو‭ ‬عنه‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أظهر‭ ‬الندم‮»‬‭.‬

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