99 جــلــدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سكاي نيوز: كشفت وسائل إعلام إيرانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يواجه حكما بـ«99 جلدة»، في حال زار إيران مرة أخرى. وخلال وجوده مع النصر السعودي في طهران في سبتمبر الماضي، استقبل رونالدو الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، التي تعاني من إعاقة جسدية، في لفتة إنسانية لقيت إعجابا كبيرا.
أهداها «الدون» قميصا موقعا، ثم احتضنها وقبّل رأسها. في المقابل، قدّمت له فاطمة بعض أعمالها التي رسمتها بقدميها.
وتقدم محامون إيرانيون بشكوى ضد كريستيانو بسبب احتضانه الرسامة فاطمة حمامي. وتعدّ معانقة أو لمس امرأة بمثابة «زنا» في إيران.
وتزعم وسائل الإعلام الإيرانية أن القضاء حكم على اللاعب البالغ من العمر 38 عاما بالجلد 99 مرة، بتهمة الزنا. وأضافت: «من المفترض أن يعاقب النظام القضائي كريستيانو رونالدو في المرة التالية التي يزور فيها إيران». وتابعت: «يمكن أن يعفو عنه القاضي في حال أظهر الندم».
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