في واقعتين منفصلتين.. ضبط 3 متهمين بحيازة مخدرات بأكثر من 17 ألف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المذكورين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬والتي‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحريز‭ ‬المضبوطات،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضيتين‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وتهيب‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بكل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬أو‭ ‬رسائل‭ ‬مشبوهة‭ ‬لترويج‭ ‬المخدرات‭ ‬والتقدم‭ ‬بطلبات‭ ‬المساعدة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ (‬996‭) ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬السرية‭ ‬التامة‭ ‬للمعلومات‭.‬