في واقعتين منفصلتين.. ضبط 3 متهمين بحيازة مخدرات بأكثر من 17 ألف دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، في واقعتين منفصلتين، من القبض على ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين (26 و35 عاماً)، وذلك لحيازتهم مواد مخدرة.
وأوضحت الإدارة أنه فور ورود معلومات بهذا الشأن، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم وبحوزتهم المواد المخدرة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 17 ألف دينار، وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضيتين إلى النيابة العامة.
وتهيب إدارة مكافحة المخدرات بكل المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة أو رسائل مشبوهة لترويج المخدرات والتقدم بطلبات المساعدة المتعلقة بمكافحة المخدرات على الخط الساخن (996) على مدار الساعة، مع ضمان السرية التامة للمعلومات.
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