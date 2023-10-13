القبض على عاملة منزلية سرقت مجوهرات ومبالغ من منزل كفيلها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬بلاغ‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬باشرت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬أعمال‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأدلة،‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تورط‭ ‬العاملة‭ ‬المنزلية‭ ‬بعملية‭ ‬السرقة‭.‬

وأشارت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬