القبض على عاملة منزلية سرقت مجوهرات ومبالغ من منزل كفيلها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تمكنت مديرية شرطة محافظة العاصمة من القبض على عاملة منزلية (26 عاما)، إثر قيامها بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها
بـــ5000 دينار ومبالغ مالية من منزل كفيلها.
وأوضحت أن المديرية فور تلقيها بلاغ بهذا الشأن، باشرت على الفور أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة، التي تبين من خلالها تورط العاملة المنزلية بعملية السرقة.
وأشارت مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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