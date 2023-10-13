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القبض على عاملة منزلية سرقت مجوهرات ومبالغ من منزل كفيلها

10/13/2023 7:07:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عاملة‭ ‬منزلية‭ (‬26‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬إثر‭ ‬قيامها‭ ‬بسرقة‭ ‬مجوهرات‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭
‬بـــ5000‭ ‬دينار‭ ‬ومبالغ‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬كفيلها‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬بلاغ‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬باشرت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬أعمال‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأدلة،‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تورط‭ ‬العاملة‭ ‬المنزلية‭ ‬بعملية‭ ‬السرقة‭.‬

وأشارت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬

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