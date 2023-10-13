إلزام موظف رد 174 ألف دينار إلى جهة عمله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬دعواها‭ ‬أشارت‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬سنة‭ ‬قبل‭ ‬تعديل‭ ‬مسماها‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬الدمج‭ ‬بين‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬ألغيت‭ ‬الإدارة‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬وتم‭ ‬تسوية‭ ‬كل‭ ‬حقوقه‭ ‬وتسليمها‭ ‬له‭ ‬كاملة‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬صرف‭ ‬الحقوق‭ ‬التقاعدية،‭ ‬وربط‭ ‬معاش‭ ‬تقاعدي‭ ‬له‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬بإجمالي‭ ‬مستحقات‭ ‬تسلمها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وأشارت‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬بإعادته‭ ‬للعمل‭ ‬مجددا‭ ‬وتعويضه‭ ‬عما‭ ‬أصابه‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬مادية‭ ‬وأدبية‭ ‬جراء‭ ‬قرار‭ ‬إنهاء‭ ‬خدمته‭ ‬بـ‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وإلزام‭ ‬الهيئة‭ ‬باحتساب‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬إنهاء‭ ‬عمله‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬عودته‭ ‬ضمن‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬واعتبار‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬متصلة‭ ‬دون‭ ‬انقطاع،‭ ‬وإلزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بسداد‭ ‬الاشتراكات‭ ‬التأمينية‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المدة،‭ ‬وإلزامها‭ ‬بحساب‭ ‬مدد‭ ‬الإجازة‭ ‬السنوية‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬ضمن‭ ‬رصيد‭ ‬إجازاته‭ ‬الاعتيادية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬مقتضى‭ ‬تلك‭ ‬الأحكام‭ ‬إعادة‭ ‬حالة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬إلغاء‭ ‬إنهاء‭ ‬خدمته‭ ‬وصرف‭ ‬كل‭ ‬المبلغ‭ ‬والمعاشات‭ ‬المتسلمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه،‭ ‬فقد‭ ‬ترتب‭ ‬بذمته‭ ‬مبالغ‭ ‬واجبة‭ ‬الاسترجاع‭ ‬منها‭ ‬المستحقات‭ ‬المصروفة‭ ‬له‭. ‬

حيث‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬للهيئة‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬174458‭.‬857‭ ‬دينار‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬صرفت‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭ ‬المستحقات‭ ‬الوظيفية‭ ‬نتيجة‭ ‬لصدور‭ ‬قرار‭ ‬إلغاء‭ ‬وظيفته،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إلغاؤه‭ ‬بموجب‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬بات‭ ‬تضمن‭ ‬تعويضه‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬إبعاده‭ ‬عن‭ ‬مباشرة‭ ‬العمل‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬60000‭ ‬دينار‭ ‬كما‭ ‬انتهى‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬أحقيته‭ ‬في‭ ‬احتساب‭ ‬فترة‭ ‬انقطاعه‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والمقدرة‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬ضمن‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬لدى‭ ‬المدعية‭ ‬واعتبار‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬متصلة‭ ‬دون‭ ‬انقطاع،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬النهائي‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬إنهاء‭ ‬خدمته‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬إعدام‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬ومحو‭ ‬آثاره‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬صدوره،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬سبب‭ ‬استحقاقه‭ ‬لتلك‭ ‬المبالغ‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬زال‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬الوفاء‭ ‬بها‭ ‬وأصبحت‭ ‬غير‭ ‬مستحقة‭ ‬له،‭ ‬وتكون‭ ‬الهيئة‭ ‬تبعاً‭ ‬لذلك‭ ‬قد‭ ‬دفعت‭ ‬ديناً‭ ‬غير‭ ‬مستحق‭ ‬له‭ ‬ويجوز‭ ‬لها‭ ‬استرداده،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬تنفيذا‭ ‬لذلك‭ ‬القضاء‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬يرد‭ ‬للهيئة‭ ‬مبلغ‭ ‬المطالبة‭.‬

طعن‭ ‬على‭ ‬الحكم

إلا‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬لم‭ ‬يرتض‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬زاعما‭ ‬بسقوط‭ ‬حق‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬مطالبته‭ ‬لمرور‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬ردت‭ ‬عليه‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬تسمع‭ ‬دعوى‭ ‬استرداد‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بغير‭ ‬حق‭ ‬بانقضاء‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الـــذي‭ ‬يعلـــم‭ ‬فيـــه‭ ‬مـــن‭ ‬دفـــع‭ ‬غيـر‭ ‬المستحـق‭ ‬بحقـه‭ ‬فـي‭ ‬الاسـترداد،‭ ‬ولا‭ ‬تسمع‭ ‬الدعوى‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬بانقضاء‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬ينشأ‭ ‬فيه‭ ‬هذا‭ ‬الحق،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬الحكم‭ ‬النهائي‭ ‬بإعادته‭ ‬للعمل‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬بينما‭ ‬رفعت‭ ‬الهيئة‭ ‬دعواها‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬انقضاء‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬علمها‭.‬

وعن‭ ‬الدعوى‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬إن‭ ‬العلاقة‭ ‬الوظيفية‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬جهة‭ ‬عمله‭ ‬أصبحت‭ ‬قائمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬بإعادته‭ ‬للعمل‭ ‬وترتب‭ ‬عليه‭ ‬آثار‭ ‬اعتبار‭ ‬خدمة‭ ‬المستأنف‭ ‬مستمرة‭ ‬دون‭ ‬انقطاع،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اعتبار‭ ‬الرابطة‭ ‬الوظيفية‭ ‬بين‭ ‬المستأنف‭ ‬وجهة‭ ‬عمله‭ ‬لم‭ ‬تنقطع‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭ ‬واعتبار‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬متصلة‭ ‬لم‭ ‬يتخللها‭ ‬أي‭ ‬انقطاع،‭ ‬والتزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بسداد‭ ‬الاشتراكات‭ ‬التأمينية‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يبين‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬المستأنف‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إنهاء‭ ‬خدمته‭ ‬ولا‭ ‬يُعد‭ ‬تبعاً‭ ‬لذلك‭ ‬متقاعد‭ ‬حتى‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬التقاعدية‭ ‬وما‭ ‬يلحقها‭ ‬أو‭ ‬يرتبط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬مميزات‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬الخبير‭ ‬المحاسبي‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬المستأنف‭ ‬نتيجة‭ ‬قرار‭ ‬إلغاء‭ ‬الوظيفة‭ ‬174‭ ‬ألف‭

‬دينار‭ ‬وتم‭ ‬تسليمها‭ ‬له‭ ‬كاملة‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬صرف‭ ‬الحقوق‭ ‬التقاعدية،‭ ‬وكانت‭ ‬الهيئة‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬طلبت‭ ‬إلزامه‭ ‬برد‭ ‬الحقوق‭ ‬التقاعدية‭ ‬المنصرفة‭ ‬له‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬كون‭ ‬المستأنف‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬خدمة‭ ‬بعد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تستخلص‭ ‬منه‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المستأنف‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬متقاعدا‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬عدم‭ ‬استحقاقه‭ ‬للحقوق‭ ‬التقاعدية؛‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬إلزامه‭ ‬برد‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬صرفت‭ ‬له‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬بوصفها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة؛‭ ‬بإجمالي‭ ‬174‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وأشارت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينال‭ ‬ما‭ ‬تمسك‭ ‬به‭ ‬المستأنف‭ ‬بشأن‭ ‬المادتين‭ ‬5‭ ‬و‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الموظف‭ ‬وجهة‭ ‬عمله‭ ‬حال‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬خدمته،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬المواد‭ ‬يسري‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬انتهت‭ ‬خدمته‭ ‬وقام‭ ‬بتسوية‭ ‬حقوقه‭ ‬التقاعدية‭ ‬ثم‭ ‬أعيد‭ ‬إلى‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬انتهت‭ ‬خدمته‭ ‬بسبب‭ ‬إلغاء‭ ‬الوظيفة‭ ‬وهي‭ ‬حالة‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬المستأنف‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬خدمته‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬خدمته‭ ‬انتهت‭ ‬بسبب‭ ‬إلغاء‭ ‬الوظيفة‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭: ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً،‭ ‬ورفضه‭ ‬موضوعاً‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنف‭ ‬المصاريف‭.‬