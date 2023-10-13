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إسرائيل تأمر أكثر من مليون شخص بالنزوح من شمال غزة.. والمقاومة ترفض

10/13/2023 7:07:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أمرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بإخلائها‭ ‬والنزوح‭ ‬جنوباً،‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬رفضته‭ ‬حماس‭ ‬وأكدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنه‭ ‬يطول‭ ‬1 , 1‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وستكون‭ ‬له‭ ‬تبعات‭ ‬‮«‬مدمّرة‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬كافة‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬إخلاء‭ ‬منازلهم‭ ‬والتوجه‭ ‬جنوبًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬أنفسهم‭ ‬والتواجد‭ ‬جنوب‭ ‬وادي‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يُسمح‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬بيان‭ ‬يسمح‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬

وبعيد‭ ‬ذلك،‭ ‬ألقى‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مناشير‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬غزة‭ ‬تطالب‭ ‬السكان‭ ‬بإخلاء‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬فوراً،‭ ‬وفق‭ ‬مراسلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬مرفقة‭ ‬برسم‭ ‬لخريطة‭ ‬غزة‭ ‬عليها‭ ‬أسهم‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وسارعت‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬وأطلقت‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬رشقات‭ ‬بمئات‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلي‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬إخلاء‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وقالت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المرابط‭ ‬يرفض‭ ‬تهديد‭ ‬قادة‭ ‬الاحتلال‭ ‬ودعوته‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬منازلهم‭ ‬والرحيل‭ ‬عنها‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬مصر‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬ثابتون‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬وفي‭ ‬بيوتنا‭ ‬ومدننا‭... ‬ولا‭ ‬نزوح‭ ‬ولا‭ ‬ترحيل‮»‬‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مراسلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أفادوا‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬نزوح‭ ‬باتجاه‭ ‬الجنوب‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬وكالتها‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬ستنقل‭ ‬مقرّ‭ ‬عملياتها‭ ‬وموظفيها‭ ‬الأجانب‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬عملياتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬ودعمها‭ ‬لطواقمها‭ ‬واللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك‭ ‬أفاد‭ ‬أنّ‭ ‬مسؤولي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تبلغوا‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬ضرورة‭ ‬إخلاء‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬‮«‬في‭ ‬غضون‭ ‬24‭ ‬ساعة‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أقرّ‭ ‬لاحقاً‭ ‬إن‭ ‬الإخلاء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬سيستغرق‭ ‬وقتا‮»‬،‭ ‬ولم‭ ‬يؤكد‭ ‬مهلة‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭. ‬

وأعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أبلغتها‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المستحيل‮»‬‭ ‬إجلاء‭ ‬المرضى‭ ‬الضعفاء‭ ‬من‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يُعادل‭ ‬حوالي‭ ‬1 , 1‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬الأمر‭ ‬يسري‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬موظّفي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وجميع‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المدارس‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬والعيادات‮»‬‭. ‬

وتتزايد‭ ‬المخاوف‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬والذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الخامسة‭ ‬خلال‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬منذ‭ ‬2007،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعدما‭ ‬شددت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الحصار‭ ‬وقطعت‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬والغذاء‭ ‬والكهرباء‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬أنّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬423‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬أُجبروا‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬العنيف‭. ‬

ولجأ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬270‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬إلى‭ ‬مدارس‭ ‬تديرها‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وأطلقت‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬الخميس‭ ‬نداء‭ ‬عاجلاً‭ ‬لجمع‭ ‬تبرّعات‭ ‬بقيمة‭ ‬294‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدة‭ ‬السكّان‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلّة‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أوتشا‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬يهدف‭ ‬لمساعدة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1 , 2‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وأوضح‭ ‬أوتشا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬محطة‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬نفد‭ ‬وقودها‭ ‬وتوقفت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ممّا‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬مصدر‭ ‬الكهرباء‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬غالبية‭ ‬سكّان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بإمكانهم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‮»‬‭.

وطال‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خزّاناً‭ ‬للمياه‭ ‬ومحطة‭ ‬لتحلية‭ ‬المياه،‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيان‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬اليونيسف‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬البعض‭ ‬بدأوا‭ ‬بشرب‭ ‬مياه‭ ‬البحر،‭ ‬وهي‭ ‬شديدة‭ ‬الملوحة‭ ‬وملوّثة‭ ‬بـ120‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحّي‭ ‬غير‭ ‬المعالجة‭ ‬يومياً‮»‬‭. ‬

وتكررت‭ ‬الدعوات‭ ‬لفتح‭ ‬ممرات‭ ‬انسانية‭ ‬قبل‭ ‬غزو‭ ‬بري‭ ‬محتمل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إسرائيل،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭. ‬

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