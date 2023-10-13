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العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يؤكدان لبلينكن رفضهما التام لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

10/13/2023 7:07:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬يعمل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬آمنة‮»‬‭ ‬للمدنيين‭ ‬داخل‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬يرافق‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الخاطفة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬احتمالات‭ ‬الاجتياح‭ ‬البري‭ ‬للقطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

بعد‭ ‬زيارة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬أبدى‭ ‬خلالها‭ ‬دعمه‭ ‬الكامل‭ ‬لحليفة‭ ‬واشنطن،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬باشر‭ ‬بلينكن‭ ‬جولة‭ ‬تشمل‭ ‬ستّ‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬ليطلب‭ ‬منها‭ ‬استخدام‭ ‬نفوذها‭ ‬لإقناع‭ ‬حماس‭ ‬بخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬وبالإفراج‭ ‬عن‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬رهينة‭. ‬

ولكن‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬الغضب‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ناقش‭ ‬بلينكن‭ ‬أيضًا‭ ‬سبل‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬سكانها‭ ‬إلى‭ ‬إخلائها‭ ‬والنزوح‭ ‬جنوباً،‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬رفضته‭ ‬حماس‭ ‬وأكدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنه‭ ‬يطول‭ ‬1 , 1‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬

وعلى‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقلّ‭ ‬بلينكن‭ ‬من‭ ‬عمّان‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬كبير‭ ‬طالبًا‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬إن‭ ‬إحدى‭ ‬المسائل‭ ‬التي‭ ‬تمّت‭ ‬مناقشتها‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعات‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬الخميس‭ ‬هي‭ ‬‮«‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الآمنة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للمدنيين‭ ‬أن‭ ‬ينتقلوا‭ ‬إليها،‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬بمأمن‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية‭ ‬المشروعة‭ ‬التي‭ ‬تشنّها‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإسرائيليين‭ ‬ملتزمون‭ ‬بذلك‭. ‬لقد‭ ‬أوضحوا‭ ‬في‭ ‬اجتماعنا‭ (‬معهم‭) ‬أمس‭ (‬الخميس‭) ‬أنهم‭ ‬ملتزمون‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬

أطلقت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬

في‭ ‬واشنطن،‭ ‬اعتبر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬إن‭ ‬طلب‭ ‬إخلاء‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬مهمة‭ ‬صعبة‮»‬‭. ‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يتراجعون‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬سابقة‭ ‬بُذلت‭ ‬لجعل‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬يفرّون‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬المجاورة،‭ ‬قائلين‭ ‬إنهم‭ ‬لم‭ ‬يتلقوا‭ ‬دعمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬ويسعون‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭. ‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬متّصل،‭ ‬أكد‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمريكي‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬تجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬للسماح‭ ‬للمواطنين‭ ‬الأجانب‭ ‬بمغادرة‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭. ‬

وأغلق‭ ‬المعبر‭ ‬وهو‭ ‬المنفذ‭ ‬الوحيد‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬وغير‭ ‬الخاضع‭ ‬للسيطرة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬تعرّضه‭ ‬للقصف‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬

وكان‭ ‬بلينكن‭ ‬قد‭ ‬التقى‭ ‬في‭ ‬عمّان‭ ‬صباحًا،‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬والرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭. ‬

وأكد‭ ‬عباس‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬رفضه‭ ‬الكامل‮»‬‭ ‬لتهجير‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬نكبة‭ ‬ثانية‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الرسمية‭ ‬للأنباء‭. ‬

وشدد‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬وحمايتهم،‭ ‬والرفض‭ ‬الكامل‭ ‬لتهجير‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابة‭ ‬نكبة‭ ‬ثانية‭ ‬لشعبنا‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الأردن،‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬مليوني‭ ‬لاجئ‭ ‬فلسطيني‭ ‬مسجلين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬التهجير‭. ‬وقال‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬بلينكن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أو‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬نزوحهم‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬ترحيل‭ ‬الأزمة‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬ومفاقمة‭ ‬قضية‭ ‬اللاجئين‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬حلفاء‭ ‬واشنطن‭ ‬الأساسيين‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬الى‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأهمية‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬إن‭ ‬بلينكن‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حول‭ ‬‮«‬سبل‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بينما‭ ‬تقوم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعمليات‭ ‬أمنية‭ ‬مشروعة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬الإرهاب‮»‬‭. ‬

وتوجّه‭ ‬بعدها‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬قطر،‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬في‭ ‬آنٍ‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحماس‭ ‬المدعومة‭ ‬عسكريًا‭ ‬وماليًا‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬سنواصل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬للحؤول‭ ‬دون‭ ‬تمدد‭ ‬النزاع،‭ ‬واستخدام‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإفراج‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬وغير‭ ‬مشروط‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬الدوحة،‭ ‬سيتوجّه‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬ومصر‭. ‬

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