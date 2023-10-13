بوتين يشبه الحصار الإسرائيلي ((غير المقبول)) لقطاع غزة بالحصار النازي للينينغراد

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- Akhbar Al Khaleej) بشكيك - (أ ف ب): اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أن الحصار الإسرائيلي المحكم لقطاع غزة «غير مقبول» وشبّهه بالحصار النازي لمدينة لينينغراد السوفيتية إبان الحرب العالمية الثانية. ورأى بوتين خلال مؤتمر صحفي في بشكيك عاصمة قيرغيزستان أن إسرائيل قد تقوم في غزة بما «يشبه حصار لينينغراد»، مؤكدا أن «هذا غير مقبول، أكثر من مليوني نسمة يعيشون فيه، لا يؤيد الجميع حركة حماس».
وأضاف: «نفهم منطق الأحداث، لكن رغم كل العنف من الجانبين... علينا أن نفكر في السكان المدنيين». وإذ اعتبر أن إسرائيل تعرضت لـ«هجوم غير مسبوق، لم تشهده في تاريخها» من حركة حماس، لفت إلى أن إسرائيل ترد عليه «على نطاق واسع وبصورة عنيفة جدا». وأضاف: «علينا أن نجد وسيلة للخروج من هذا الوضع. وهذا المخرج يمكن برأيي التوصل إليه من خلال الوساطة» عارضا مساعدة موسكو.
وتقيم روسيا تقليدا علاقات جيدة مع السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في آن، كما مع عدد من الأطراف الإقليميين مثل سوريا ومصر وإيران. وهي عضو في اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتي يفترض أن تؤدي دور الوساطة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وكان بوتين قد حذر في وقت سابق أمس الجمعة من أن هجوما بريا إسرائيليا على قطاع غزة سيتسبب بـ«خسائر غير مقبولة على الإطلاق في صفوف المدنيين» الفلسطينيين. وأمرت إسرائيل أمس الجمعة سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوباً، في إجراء رفضته حماس وأكدت الأمم المتحدة أنه يطول 1.1 مليون شخص وستكون له تبعات «مدمّرة»، مع دخول الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة يومها السابع وتزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع.
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