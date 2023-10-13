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بوتين يشبه الحصار الإسرائيلي ((غير المقبول)) لقطاع غزة بالحصار النازي للينينغراد

10/13/2023 7:07:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بشكيك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المحكم‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭ ‬وشبّهه‭ ‬بالحصار‭ ‬النازي‭ ‬لمدينة‭ ‬لينينغراد‭ ‬السوفيتية‭ ‬إبان‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬ورأى‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬بشكيك‭ ‬عاصمة‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بما‭ ‬‮«‬يشبه‭ ‬حصار‭ ‬لينينغراد‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬غير‭ ‬مقبول،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬نسمة‭ ‬يعيشون‭ ‬فيه،‭ ‬لا‭ ‬يؤيد‭ ‬الجميع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نفهم‭ ‬منطق‭ ‬الأحداث،‭ ‬لكن‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬العنف‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭... ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬وإذ‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعرضت‭ ‬لـ«هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬لم‭ ‬تشهده‭ ‬في‭ ‬تاريخها‮»‬‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ترد‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬وبصورة‭ ‬عنيفة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬وسيلة‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭. ‬وهذا‭ ‬المخرج‭ ‬يمكن‭ ‬برأيي‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوساطة‮»‬‭ ‬عارضا‭ ‬مساعدة‭ ‬موسكو‭. ‬

وتقيم‭ ‬روسيا‭ ‬تقليدا‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬آن،‭ ‬كما‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬الإقليميين‭ ‬مثل‭ ‬سوريا‭ ‬ومصر‭ ‬وإيران‭. ‬وهي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الرباعية‭ ‬المعنية‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والتي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬دور‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وكان‭ ‬بوتين‭ ‬قد‭ ‬حذر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هجوما‭ ‬بريا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬سيتسبب‭ ‬بـ«خسائر‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬وأمرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بإخلائها‭ ‬والنزوح‭ ‬جنوباً،‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬رفضته‭ ‬حماس‭ ‬وأكدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنه‭ ‬يطول‭ ‬1‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وستكون‭ ‬له‭ ‬تبعات‭ ‬‮«‬مدمّرة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يومها‭ ‬السابع‭ ‬وتزايد‭ ‬احتمالات‭ ‬الاجتياح‭ ‬البري‭ ‬للقطاع‭. ‬

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