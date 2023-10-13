الشيخ محمد بن سلمان بن حمد يهنئ الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة صندوق العمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬عن‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬سامية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬سموه‭ ‬ويسدد‭ ‬خطاه‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭.‬