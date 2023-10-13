الشيخ محمد بن سلمان بن حمد يهنئ الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة صندوق العمل

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- Akhbar Al Khaleej) هنأ سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بمناسبة صدور المرسوم بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة صندوق العمل «تمكين».
وأعرب سمو الشيخ محمد بن سلمان عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة على ما حظي به سموه من ثقة سامية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في رئاسة مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سائلاً الله عزّ وجل أن يوفق سموه ويسدد خطاه لما فيه خير وصالح الوطن وأبنائه.
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