عضو بلدي الجنوبية: الوقوف على ملاحظات واحتياجات حديقة خليفة الكبرى في الرفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح عضو المجلس البلدي المنطقة الجنوبية وممثل الدائرة السادسة أحمد العبدالله بأنه اجتمع مع المختصين في بلدية المنطقة الجنوبية للوقوف على بعض الملاحظات والشكاوى التي تلقاها مؤخراً بشأن حديقة خليفة الكبرى وقد أتت تلك الملاحظات نتاج الكثافة العالية لمرتادي الحديقة والتي تفوق الطاقة الاستيعابية في ايام العطل الرسمية، وعدم قدرة العوائل على استخدام هذا المرفق، بالإضافة إلى ظهور بعض السلوكيات من بعض مرتادي الحديقة مرفوضة من المجتمع البحريني واتتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا من تخريب واستخدام سيئ لمرافق الحديقة، حيث يتم دفع مبالغ مالية كبيرة لصيانة ما تم إتلافه كل عام.
وأفاد العبدالله بأن حديقة خليفة الكبرى تعتبر من اكبر وأهم الحدائق التي تميز المحافظة الجنوبية إذ تتضمن مسطحات خضراء ومساحات عشبية ونخيلا، بلغت مساحتها الإجمالية نحو 26000 متر مربع، لتتيح لكل أفراد العائلة التمتع ببيئة خضراء، كما أن للأطفال والشباب نصيبا وافرا في هذا المشروع الريادي، إذ تبلغ المساحة المخصصة لألعاب الاطفال ما يزيد على 3000 متر مربع، متنوعة في 13 موقعاً بالحديقة، بحيث خصص القسم الشرقي للأطفال الصغار، فيما خصص القسم الغربي من الحديقة للأطفال الأكبر سناً واليافعين.
في الوقت ذاته أوضح العبدالله انه مع المختصين من بلدية المنطقة الجنوبية يقومون بوضع حلول ومقترحات لحل أي ظاهرة او ملاحظة وردت بشأن الحديقة، حيث من المزمع تشكيل لجان توعوية تعمل على نشر الوعي البيئي للمحافظة على نظافة الحديقة وتكون متواجدة خلال أوقات الازدحام في العطل الأسبوعية بمشاركة المجلس البلدي والجهاز التنفيذي وشرطة المجتمع.
ويؤكد العبدالله ان الجميع يعمل على تعزيز التعاون بين المجلس البلدي والبلدية والقطاع الأهلي لبناء جيل يتمتع بالمسؤولية تجاه المرافق العامة ولزيادة وعي مرتادي المنتزهات والحدائق العامة بأهمية المحافظة على النظافة العامة، وخلق حس المسؤولية تجاه المحافظة على الأماكن العامة من التخريب والعبث والتكسير، والحفاظ على جمال الرقعة الخضراء وزيادتها، وتطوير الحدائق من خلال الأخذ بالمقترحات التطويرية والأفكار الجديدة من الأهالي والمقيمين لجعل الأماكن العامة في تطور مستمر، داعيا الأهالي ومؤسسات المجتمع الأهلي إلى الاستفادة من هذه المبادرة والانخراط فيها.
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