عضو بلدي الجنوبية: الوقوف على ملاحظات واحتياجات حديقة خليفة الكبرى في الرفاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفاد‭ ‬العبدالله‭ ‬بأن‭ ‬حديقة‭ ‬خليفة‭ ‬الكبرى‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬اكبر‭ ‬وأهم‭ ‬الحدائق‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إذ‭ ‬تتضمن‭ ‬مسطحات‭ ‬خضراء‭ ‬ومساحات‭ ‬عشبية‭ ‬ونخيلا،‭ ‬بلغت‭ ‬مساحتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬نحو‭ ‬26000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬لتتيح‭ ‬لكل‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬التمتع‭ ‬ببيئة‭ ‬خضراء،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬للأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬نصيبا‭ ‬وافرا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الريادي،‭ ‬إذ‭ ‬تبلغ‭ ‬المساحة‭ ‬المخصصة‭ ‬لألعاب‭ ‬الاطفال‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬3000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬موقعاً‭ ‬بالحديقة،‭ ‬بحيث‭ ‬خصص‭ ‬القسم‭ ‬الشرقي‭ ‬للأطفال‭ ‬الصغار،‭ ‬فيما‭ ‬خصص‭ ‬القسم‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬الحديقة‭ ‬للأطفال‭ ‬الأكبر‭ ‬سناً‭ ‬واليافعين‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أوضح‭ ‬العبدالله‭ ‬انه‭ ‬مع‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬يقومون‭ ‬بوضع‭ ‬حلول‭ ‬ومقترحات‭ ‬لحل‭ ‬أي‭ ‬ظاهرة‭ ‬او‭ ‬ملاحظة‭ ‬وردت‭ ‬بشأن‭ ‬الحديقة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المزمع‭ ‬تشكيل‭ ‬لجان‭ ‬توعوية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬الحديقة‭ ‬وتكون‭ ‬متواجدة‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬الازدحام‭ ‬في‭ ‬العطل‭ ‬الأسبوعية‭ ‬بمشاركة‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬وشرطة‭ ‬المجتمع‭.‬

ويؤكد‭ ‬العبدالله‭ ‬ان‭ ‬الجميع‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬والبلدية‭ ‬والقطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬لبناء‭ ‬جيل‭ ‬يتمتع‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬تجاه‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬ولزيادة‭ ‬وعي‭ ‬مرتادي‭ ‬المنتزهات‭ ‬والحدائق‭ ‬العامة‭ ‬بأهمية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬النظافة‭ ‬العامة،‭ ‬وخلق‭ ‬حس‭ ‬المسؤولية‭ ‬تجاه‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬التخريب‭ ‬والعبث‭ ‬والتكسير،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬جمال‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬وزيادتها،‭ ‬وتطوير‭ ‬الحدائق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأخذ‭ ‬بالمقترحات‭ ‬التطويرية‭ ‬والأفكار‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬والمقيمين‭ ‬لجعل‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر،‭ ‬داعيا‭ ‬الأهالي‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬والانخراط‭ ‬فيها‭.‬