استشهاد تسعة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أمس‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬تضامنًا‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬تسعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬جريح،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬تسعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬قتلوا‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬مواجهات‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الخطرة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬الى‭ ‬130‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬عشرات‭ ‬الجرحى‮»‬،‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬36‭ ‬إصابة‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬شبان‭ ‬برصاص‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال،‭ ‬حيث‭ ‬ذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬‮«‬حاولوا‭ ‬تخريب‭ ‬سياج‭ ‬وإلقاء‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مراسلو‭ ‬ومصورو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نابلس‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬خطير‭ ‬جدا‭ ‬ويطلق‭ ‬الجيش‭ ‬النار‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬حوارة‮»‬‭. ‬

وجرت‭ ‬مسيرات‭ ‬حاشدة‭ ‬في‭ ‬نابلس‭ ‬وجنين‭ ‬وطولكرم‭ ‬وقلقيلة‭ ‬تضامنًا‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬وتنديدا‭ ‬بالعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬عليها‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعوات‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحافظات‭. ‬

المسيرات‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬المدن‭ ‬ثم‭ ‬توجهت‭ ‬الى‭ ‬نقاط‭ ‬التماس‭ ‬والحواجز‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

كما‭ ‬جرت‭ ‬مواجهات‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬الخليل‭ ‬وفي‭ ‬ريفها‭ ‬ومخيم‭ ‬العروب‭ ‬ومدينة‭ ‬بيت‭ ‬جالا،‭ ‬وشمال‭ ‬مدينة‭ ‬البيرة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬بيت‭ ‬ايل‭ ‬الاسرائيلي‭.

‬خرجت‭ ‬المسيرات‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬عقب‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة،‭ ‬حيث‭ ‬توجه‭ ‬المشاركون‭ ‬الى‭ ‬نقاط‭ ‬المواجهات‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬حواجزه‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬مداخل‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭. ‬

وحمل‭ ‬المشاركون‭ ‬رايات‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬وهتفوا‭ ‬تأييدا‭ ‬للحركة‭ ‬ولقائدها‭ ‬العسكري‭ ‬محمد‭ ‬ضيف،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬فلسطيني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬تراقب‭ ‬تطور‭ ‬الامور‭ ‬عن‭ ‬قرب،‭ ‬وواضح‭ ‬أن‭ ‬المواجهات‭ ‬تندلع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬

وبذلك،‭ ‬يرتفع‭ ‬إلى‭ ‬44‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬حصيلة‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ومستوطنين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬شنّت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬السبت،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭. ‬وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬إلى‭ ‬700‭. ‬