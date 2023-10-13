Saturday, 14 October 2023 03:26 GMT

استشهاد تسعة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

10/13/2023 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رام‭ ‬الله‭ ‬ الوكالات‭: ‬اندلعت‭ ‬

أمس‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬تضامنًا‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬تسعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬جريح،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬تسعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬قتلوا‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬مواجهات‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الخطرة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬الى‭ ‬130‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬عشرات‭ ‬الجرحى‮»‬،‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬36‭ ‬إصابة‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬شبان‭ ‬برصاص‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال،‭ ‬حيث‭ ‬ذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬‮«‬حاولوا‭ ‬تخريب‭ ‬سياج‭ ‬وإلقاء‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مراسلو‭ ‬ومصورو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نابلس‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬خطير‭ ‬جدا‭ ‬ويطلق‭ ‬الجيش‭ ‬النار‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬حوارة‮»‬‭. ‬

وجرت‭ ‬مسيرات‭ ‬حاشدة‭ ‬في‭ ‬نابلس‭ ‬وجنين‭ ‬وطولكرم‭ ‬وقلقيلة‭ ‬تضامنًا‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬وتنديدا‭ ‬بالعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬عليها‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعوات‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحافظات‭. ‬

المسيرات‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬المدن‭ ‬ثم‭ ‬توجهت‭ ‬الى‭ ‬نقاط‭ ‬التماس‭ ‬والحواجز‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

كما‭ ‬جرت‭ ‬مواجهات‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬الخليل‭ ‬وفي‭ ‬ريفها‭ ‬ومخيم‭ ‬العروب‭ ‬ومدينة‭ ‬بيت‭ ‬جالا،‭ ‬وشمال‭ ‬مدينة‭ ‬البيرة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬بيت‭ ‬ايل‭ ‬الاسرائيلي‭.
‬خرجت‭ ‬المسيرات‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬عقب‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة،‭ ‬حيث‭ ‬توجه‭ ‬المشاركون‭ ‬الى‭ ‬نقاط‭ ‬المواجهات‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬حواجزه‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬مداخل‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭. ‬

وحمل‭ ‬المشاركون‭ ‬رايات‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬وهتفوا‭ ‬تأييدا‭ ‬للحركة‭ ‬ولقائدها‭ ‬العسكري‭ ‬محمد‭ ‬ضيف،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬فلسطيني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬تراقب‭ ‬تطور‭ ‬الامور‭ ‬عن‭ ‬قرب،‭ ‬وواضح‭ ‬أن‭ ‬المواجهات‭ ‬تندلع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬

وبذلك،‭ ‬يرتفع‭ ‬إلى‭ ‬44‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬حصيلة‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ومستوطنين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬شنّت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬السبت،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭. ‬وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬إلى‭ ‬700‭. ‬

MENAFN13102023000055011008ID1107239150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث