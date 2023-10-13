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البحرين تؤكد ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزةنائب الملك ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

10/13/2023 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)







أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬‏الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأهمية‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتأييد‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬الشامل،‭ ‬ووقف‭ ‬وتجنب‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدعم‭ ‬كافة‭ ‬المساعي‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الحريصة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬للمنطقة،‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬من‭ ‬أساسٍ‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬لدول‭ ‬وشعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬منوهًا‭ ‬سموه‭ ‬بدور‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬والحليفة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وتم‭ ‬استعراض‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مسارات‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬متقدمة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الفاعلة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ (‬ C ‭-‬ SIPA ‭) ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬منطلقٍ‭ ‬لتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمنطقة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬التوجهات‭ ‬التنموية‭.‬

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