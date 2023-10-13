البحرين تؤكد ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزةنائب الملك ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة، وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد، مشيرا إلى موقف مملكة البحرين في دعم وتأييد جهود السلام الشامل، ووقف وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وقال سموه إن مملكة البحرين تدعم كافة المساعي الإقليمية والدولية الحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، لما يمثله من أساسٍ لمواصلة تحقيق مسارات التنمية لدول وشعوب المنطقة والعالم، منوهًا سموه بدور الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة والحليفة في ترسيخ ركائز الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وتم استعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.
ونوه سموه بما وصلت إليه مسارات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من مستوياتٍ متقدمة أسهمت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الفاعلة التي تجمع البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.
كما تم تأكيد ما تمثله الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار ( C - SIPA ) التي تم التوقيع عليها بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من منطلقٍ لتعزيز التكامل في المجالات الأمنية والعسكرية والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار، وإسهاماتها في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة بما يدعم التوجهات التنموية.
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