27 ملاحظة و39 توصية من لجنة التحقيق النيابية بشأن هيئة تنظيم سوق العمل

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390% زيادة في التأشيرات السياحية المحولة إلى عمل في عام 2022 مقارنة بـ2021

المطالبة بإجراء تحليل شامل لأداء تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل

كتب‭ ‬وليد‭ ‬دياب‭:‬





أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬بشأن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بتوافق‭ ‬جميع‭ ‬أعضائها‭ ‬الحاضرين‭ ‬بضرورة‭ ‬إلغاء‭ ‬العمل‭ ‬بالسماح‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬سند‭ ‬إقامة‭ ‬التأشيرات‭ ‬السياحية‭ ‬من‭ ‬التأشيرة‭ ‬السياحية‭ ‬الى‭ ‬إقامة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل،‭ ‬وانه‭ ‬سيقوض‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬ويؤدي‭ ‬الى‭ ‬تقليل‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف‭ ‬المتاحة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬كما‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬البطالة‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬المواطنين‭.‬

إجراءات‭ ‬رادعة

وإلغاء‭ ‬القرارين‭ ‬78‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بشأن‭ ‬اعتماد‭ ‬نشاط‭ ‬مهني،‭ ‬والقرار‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بشأن‭ ‬إسناد‭ ‬بعض‭ ‬مهام‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة‭ ‬لكون‭ ‬العامل‭ ‬المصرح‭ ‬له‭ ‬بمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬مهني‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تقويض‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬والفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬لهم‭ ‬ويؤثر‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬رادعة‭ ‬بحق‭ ‬المقصرين‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساءلة‭ ‬التأديبية‭ ‬لهم‭ ‬وتحميل‭ ‬المقصرين‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬تقصيرهم‭ ‬في‭ ‬الواجبات‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬المنوطة‭ ‬بهم‭. ‬

قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بدراسة‭ ‬كافة‭ ‬المحاضر‭ ‬والتقارير‭ ‬والطلبات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بإرسالها‭ ‬الى‭ ‬اللجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تتولى‭ ‬دراسة‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬ترسل‭ ‬الى‭ ‬اللجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬ومعرفة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬الارسال،‭ ‬وإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتصاريح‭ ‬العمل‭ ‬والإقامة،‭ ‬وينبغي‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستدامة‭ ‬لهم‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العامة‭ ‬للمملكة‭.‬

استثناء‭ ‬المهن‭ ‬غير‭ ‬الجاذبة

إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الآلية‭ ‬المنظمة‭ ‬لاستقدام‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬اعلان‭ ‬شواغر‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬استقدام‭ ‬عمالة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬والعمليات‭ ‬الحالية‭ ‬لطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬عبء‭ ‬الانتظار‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬واستثناء‭ ‬المهن‭ ‬غير‭ ‬الجاذبة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الالية‭ ‬مثل‭ ‬عمال‭ ‬البناء‭ ‬والنظافة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المهن‭ ‬غير‭ ‬الملائمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتنامي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬وتخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬أصحاب‭ ‬الاعمال‭ ‬وضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

إنشاء‭ ‬خيار‭ ‬جديد‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬الشواغر‭ ‬ضمن‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬للمواطنين‭ ‬حصرا،‭ ‬والتزام‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بإعداد‭ ‬وعرض‭ ‬التقارير‭ ‬الدورية‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بالهيئة‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬وفقا‭ ‬للخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الموضوعة‭ ‬وتحديد‭ ‬معوقات‭ ‬الأداء،‭ ‬والتزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بنشر‭ ‬ملخصات‭ ‬حساباتها‭ ‬المدققة‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬مع‭ ‬التزامها‭ ‬بعرض‭ ‬التقارير‭ ‬الدورية‭ ‬على‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬نشاطها‭ ‬وسير‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬وتحديد‭ ‬معوقات‭ ‬الأداء‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬لتفاديها‭.‬

التزام‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالاجتماع‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬سنويا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬والتزام‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بوضع‭ ‬وإقرار‭ ‬معايير‭ ‬الحوكمة‭ ‬المعتمدة‭ ‬والزامية‭ ‬تطبيقها‭ ‬وفقا‭ ‬لدليل‭ ‬حوكمة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والبرنامج‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتطبيق،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتعيين‭ ‬مدقق‭ ‬أداء‭ ‬خارجي‭ ‬لإجراء‭ ‬التدقيق‭ ‬الشامل‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الهيئة‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الأكثر،‭ ‬وكلما‭ ‬اقتضت‭ ‬الضرورة‭.‬

التزام‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬العمالي‭ ‬بإعداد‭ ‬تقارير‭ ‬التفتيش‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬واجراء‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تعميق‭ ‬مهمة‭ ‬التفتيش‭ ‬لدى‭ ‬طرفي‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وتوفير‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬مستمرة‭ ‬ومتخصصة‭ ‬للتفتيش‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ومعرفتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التفتيش‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التفتيش‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شرح‭ ‬أهداف‭ ‬وإجراءات‭ ‬التفتيش‭ ‬والاستماع‭ ‬بعناية‭ ‬الى‭ ‬استفسارات‭ ‬وحجج‭ ‬المؤسسات‭ ‬وأن‭ ‬يقدموا‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬اللازم‭ ‬لهم‭.‬

وكالات‭ ‬توريد‭ ‬العمال

وطالب‭ ‬التقرير‭ ‬أيضا‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬تنظيم‭ ‬تراخيص‭ ‬وكالات‭ ‬توريد‭ ‬العمال‭ ‬وتحديثه‭ ‬وفقا‭ ‬للتوجه‭ ‬الرقمي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعداد‭ ‬نموذج‭ ‬ثابت‭ ‬لتنظيم‭ ‬العمل‭ ‬يلتزم‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬بتقديمه‭ ‬مع‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتقسيم‭ ‬وكالات‭ ‬توريد‭ ‬العمالة‭ ‬الى‭ ‬فئات‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والعمالة‭ ‬المسجلة‭ ‬وقيمة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬وتحديد‭ ‬مدة‭ ‬زمنية‭ ‬كافية‭ ‬لتشغيل‭ ‬الوكالة‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭.‬

جدولة‭ ‬تفتيش‭ ‬وكالات‭ ‬التوريد‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬ومكثف‭ ‬كل‭ ‬شهرين‭ ‬وفصلها‭ ‬عن‭ ‬جداول‭ ‬التفتيش‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وإدراج‭ ‬توريد‭ ‬العمالة‭ ‬البحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬فئات‭ ‬وكالات‭ ‬التوريد‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الوظائف‭ ‬مهارية‭ ‬ولائقة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬منصة‭ ‬لتسجيل‭ ‬حسابات‭ ‬مكاتب‭ ‬التوريد‭ ‬والمراقبة‭ ‬والتفتيش‭ ‬والتواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتقديم‭ ‬تقرير‭ ‬مدقق‭ ‬الأداء‭ ‬الخارجي‭ ‬ضمن‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬بدء‭ ‬المهمة‭.‬

إجراء‭ ‬تحليل‭ ‬شامل‭ ‬لأداء‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬لتحديد‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭ ‬بنجاح‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬العمل،‭ ‬وإعادة‭ ‬تقييم‭ ‬الاهداف‭ ‬والمهام‭ ‬المتبقية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ملائمة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتحقيق،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬التحليل‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬القادمة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬ستبدأ‭ ‬من‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬2026‭.‬

تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والدول‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتطوير‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وقيام‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لمواءمة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتحديد‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المستقبلية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬واستحداث‭ ‬آلية‭ ‬لتوجيه‭ ‬الشباب‭ ‬الخريجين‭ ‬لدراسة‭ ‬ما‭ ‬يطلبه‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬وخاصة‭ ‬المهن‭ ‬الحرفية‭ ‬والفنية‭ ‬وغيرها،‭ ‬وان‭ ‬يصدر‭ ‬قرار‭ ‬بوقف‭ ‬اي‭ ‬برنامج‭ ‬او‭ ‬تخصصات‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬يقيد‭ ‬معايير‭ ‬قبول‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬وفقا‭ ‬لمتطلبات‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وان‭ ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭.‬

منظومة‭ ‬للرقابة‭ ‬الداخلية

تأسيس‭ ‬منظومة‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعيين‭ ‬مدققين‭ ‬داخليين‭ ‬للهيئة،‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬زيادة‭ ‬تصاعدية‭ ‬في‭ ‬نسب‭ ‬البحرنة‭ ‬بالقطاعات‭ ‬والأنشطة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬معدل‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ووضع‭ ‬اهداف‭ ‬واضحة‭ ‬وقابلة‭ ‬للقياس‭ ‬لزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬التوطين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القطاعات‭ ‬والأنشطة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة،‭ ‬وإصدار‭ ‬لائحة‭ ‬تنظيم‭ ‬شؤون‭ ‬عاملين‭ ‬بالهيئة‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

تطوير‭ ‬آلية‭ ‬تلقي‭ ‬التظلمات‭ ‬والشكاوى‭ ‬والتزم‭ ‬الهيئة‭ ‬بنشر‭ ‬الإعلانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتوظيف‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬اليومية‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬ومعالجة‭ ‬أوضاع‭ ‬العمال‭ ‬الذين‭ ‬انتهت‭ ‬تصاريحهم‭ ‬او‭ ‬ألغيت‭ ‬بإعادتهم‭ ‬الى‭ ‬بلادهم،‭ ‬وإصدار‭ ‬مؤشرات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬فور‭ ‬انتهاء‭ ‬كل‭ ‬ربع‭ ‬سنوي‭ ‬لتتبع‭ ‬وتقييم‭ ‬الأوضاع‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والتزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بإعداد‭ ‬تقارير‭ ‬تتضمن‭ ‬ملخص‭ ‬المشاورات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬والتوصيات‭ ‬المقترحة،‭ ‬وقيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬سنوي‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ ‬والإداري،‭ ‬وتنظيم‭ ‬كافة‭ ‬التأشيرات‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الأجانب‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬واحد‭ ‬يبين‭ ‬فيه‭ ‬كافة‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬مع‭ ‬حظر‭ ‬تحويل‭ ‬إقامة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬الى‭ ‬مهن‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وضرورة‭ ‬تذكير‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬تصريح‭ ‬العامل‭ ‬بشهر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لغرض‭ ‬تجديد‭ ‬التصريح‭ ‬للعامل‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬التقرير‭ ‬عدة‭ ‬مقترحات‭ ‬خاصة‭ ‬بالنواب‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يستخدموا‭ ‬أدواتهم‭ ‬الرقابية‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬الدستور‭ ‬واللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬بشأن‭ ‬أي‭ ‬تقصير‭ ‬او‭ ‬مخالفة‭ ‬واردة‭ ‬في‭ ‬بند‭ ‬الاستنتاجات‭ ‬من‭ ‬التقرير،‭ ‬وتعديل‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منح‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬إضافية‭ ‬لتجديد‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬حال‭ ‬انتهائه‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬وقوعه‭ ‬في‭ ‬المخالفة،‭ ‬وجعل‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬التي‭ ‬يقضيها‭ ‬العامل‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬سنتين‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭.‬

وأظهرت‭ ‬استنتاجات‭ ‬وملاحظات‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬بشأن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ان‭ ‬اعداد‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬تغير‭ ‬سند‭ ‬إقامتهم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬التأشيرة‭ ‬السياحية‭ ‬الى‭ ‬إقامة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2019‭ ‬لغاية‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬بلغت‭ ‬85246،‭ ‬وأن‭ ‬العدد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬تضاعف‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬بنسبة‭ ‬390‭% ‬تقريبا‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬2021‭.‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬العمالة‭ ‬المسجلة‭ ‬لدى‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة‭ ‬منذ‭ ‬التدشين‭ ‬39109‭ ‬عمال‭ ‬مسجلين،‭ ‬وهناك‭ ‬فئتان‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬العامل‭ ‬المصرح‭ ‬له‭ ‬بمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬مهني،‭ ‬هما‭ ‬العمالة‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬أو‭ ‬ألغيت‭ ‬تصاريحها،‭ ‬وتبين‭ ‬ان‭ ‬أعداد‭ ‬العمالة‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬او‭ ‬ألغيت‭ ‬تصاريحها‭ ‬قبل‭ ‬العمل‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بشأن‭ ‬إسناد‭ ‬بعض‭ ‬مهام‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة،‭ ‬بلغ‭ ‬78474،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬كلهم‭ ‬يستطيعون‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬العمالة‭ ‬المسجلة،‭ ‬وان‭ ‬عدد‭ ‬المسجلين‭ ‬منهم‭ ‬بلغ‭ ‬21426‭ ‬والمتبقي‭ ‬57048‭ ‬وهؤلاء‭ ‬بقاؤهم‭ ‬سيشوه‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬أن‭ ‬العامل‭ ‬المسجل‭ ‬يحقّ‭ ‬له‭ ‬التسجيل‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مهن‭ ‬وليس‭ ‬مهنة‭ ‬واحدة،‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وعلى‭ ‬العاملين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬رسوم‭ ‬اصدار‭ ‬التصريح‭ ‬لسنة‭ ‬واحدة‭ ‬هو‭ ‬337‭ ‬دينارا‭ ‬ولسنتين‭ ‬509‭ ‬دنانير،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬رسوما‭ ‬إضافية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الرسوم‭ ‬الشهرية‭ ‬ومقدارها‭ ‬15‭ ‬دينارا‭ ‬ورسوم‭ ‬إدارية‭ ‬مقدارها‭ ‬5‭ ‬دنانير‭ ‬ورسوم‭ ‬بطاقة‭ ‬5‭ ‬دنانير،‭ ‬اما‭ ‬بخصوص‭ ‬رسوم‭ ‬التجديد‭ ‬فهي‭ ‬172‭ ‬دينارا‭ ‬لسنة‭ ‬واحدة‭ ‬و344‭ ‬دينارا‭ ‬لسنتين‭.‬

951‭ ‬ مخالفة‭ ‬عمل

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬لقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2023‭ ‬بلغ‭ ‬386‭ ‬مخالفة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬و565‭ ‬مخالفة‭ ‬للعمال،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬209‭ ‬مخالفات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إحالة‭ ‬310‭ ‬مخالفات‭ ‬الى‭ ‬النيابية‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬الممنوحة‭ ‬بحسب‭ ‬الأنشطة‭ ‬بلغت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬214425‭ ‬تصريح‭ ‬عمل،‭ ‬وخلال‭ ‬2023‭ ‬وحتى‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬تم‭ ‬اصدار‭ ‬45678‭ ‬تصريح‭ ‬عمل،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المخالفين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬ترحيلهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬773‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬ان‭ ‬خلاصة‭ ‬اللقاء‭ ‬بممثلي‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬اكدت‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬التباسا‭ ‬وتداخلا‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬موضوع‭ ‬تغيير‭ ‬سند‭ ‬إقامة‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬التأشيرة‭ ‬السياحية‭ ‬الى‭ ‬إقامة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬عمل،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الهيئة‭ ‬تتحقق‭ ‬قبل‭ ‬اصدار‭ ‬الإقامة‭ ‬من‭ ‬أهلية‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬ومدى‭ ‬تطابق‭ ‬شروط‭ ‬العمل‭ ‬عليه،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬بإرسالها‭ ‬الى‭ ‬إدارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والجوزات،‭ ‬وان‭ ‬إدارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والجوازات‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بإقرار‭ ‬اصدار‭ ‬الاقامة‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬وتمتلك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الضوابط‭ ‬الإضافية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتأشيرة‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬المملكة‭ ‬حققت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬ألفا‭ ‬الى‭ ‬60‭ ‬الف‭ ‬عامل،‭ ‬وانتقال‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬9526‭ ‬عاملا‭ ‬الى‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬نظامي،‭ ‬وترحيل‭ ‬1323‭ ‬عاملا،‭ ‬وابداء‭ ‬8423‭ ‬عاملا‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬ديارهم،‭ ‬ودخول‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬رخصة‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬الى‭ ‬البحرين،‭ ‬واستفادة‭ ‬10‭ ‬الاف‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬إعلانات‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬الرسمية‭.‬

وتطرقت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬الى‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬عرقلت‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬لعمل‭ ‬اللجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬هي‭ ‬أربعة‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬بدء‭ ‬التحقيق،‭ ‬وبعد‭ ‬تحليل‭ ‬عدد‭ ‬الأيام‭ ‬المستغرقة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الخطابات‭ ‬المرسلة‭ ‬الى‭ ‬الهيئة‭ ‬‮«‬معدل‭ ‬الأيام‭ ‬المستغرقة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الخطابات‮»‬‭ ‬تبين‭ ‬تأخر‭ ‬الردود‭ ‬المرسلة‭ ‬الى‭ ‬اللجنة‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬معدل‭ ‬الأيام‭ ‬المستغرقة‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الخطابات‭ ‬المذكورة‭ ‬يقارب‭ ‬الشهر‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الخطابات‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬الرد‭ ‬بشأنها‭ ‬حتى‭ ‬موعد‭ ‬رفع‭ ‬التقرير‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمؤشرات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬طلبه‭ ‬وارسال‭ ‬الرد،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬سحبه،‭ ‬كذلك‭ ‬عدم‭ ‬تزويد‭ ‬اللجنة‭ ‬ببعض‭ ‬الوثائق‭ ‬المطلوبة‭ ‬مثل‭ ‬اعداد‭ ‬الموظفين‭ ‬والمؤهلات‭ ‬العلمية‭ ‬للكوادر‭ ‬العليا‭ ‬وعقود‭ ‬الإيجارات‭ ‬للمباني‭ ‬المستأجرة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭.‬