شــكــل ريـاضــي جــــذاب((الأولـى لـلـسـيـارات)) تـدشـن سـيـارة تـوجـيـلا الـجـديـدة كـلـيـا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت زينب علي:
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
دشنت الأولى للسيارات الوكيل والموزع المعتمد لسيارات جيلي في مملكة البحرين إحدى الشركات التابعة لمجموعة الزياني للاستثمارات، سيارة توجيلا الجديدة كليا مساء يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023، وحضر ذلك عدد من أعضاء الشركة والعملاء ووسائل الإعلام المختلفة.
وبهذه المناسبة صرح مدير التسويق في جيلي محمد إيهاب عن بالغ سعادته بتدشين سيارة توجيلا بشكل رياضي جذاب إذ قال: «لأول مرة تطرح شركة الأولى للسيارات سارة جيلي توجيلا المختلفة عن بقية طرازات جيلي، وتأتي السيارة بثلاث فئات و4 ألوان: الأسود والأبيض والرصاصي الفاتح والغامق وتعتبر هذه السيارة من السيارات الرياضية الاقتصادية وتأتي بمحرك حقن مباشر رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبشاحن توربيني يوفر قوة 238 حصانا وعزم دوران يبلغ 350 نانومترا، بالإضافة إلى ناقل الحركة الأوتوماتيكي من شركة Aisin اليابانية ذي الثماني سرعات ونظام الدفع الرباعي للجيل الخامس من BorgWarner ، مما يساعد السيارة على التعامل الفائق على الطريق من خلال التوزيع المتساوي للقوة بين الأربع عجلات».
وتابع: «وتأتي أناقة توجيلا نتيجة لتمديد خط السقف غير المنكسر بنسبة 14 درجة من أعلى الزجاج الأمامي وصولا إلى نهاية السيارة إلى جانب المميزات المخصصة لراحة السائق والركاب لتوفير تجربة قيادة ممتازة».
وبيّن أن السلامة هي أول وأهم اهتمامات الشركة إذ قال: «وضعت جيلي هدفا لجعل السيارة أكثر أمانا للسائق والركاب أيضا، ولهذا حرصت على توفير أنظمة المساعدة في تجنب الاصطدامات في السيارة وإشعارات التحذيرات المرورية، وتنبيه السائق بالعقبات المحتملة، والمساعدة في مغادرة مسار القيادة والحفاظ عليه».
جدير بالذكر.. مازالت جيلي ملتزمة برؤية علامتها التجارية حول خلق تجربة تنقل استثنائية، والتي قادت الشركة لتصبح علامة لصناعة السيارات ذات الملكية الخاصة الرائدة في الصين. كما تسعى الشركة لأن تكون العلامة التجارية الصينية الأكثر تنافسية.
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