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شــكــل ريـاضــي جــــذاب((الأولـى لـلـسـيـارات)) تـدشـن سـيـارة تـوجـيـلا الـجـديـدة كـلـيـا

10/13/2023 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬زينب‭ ‬علي‭:‬

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

دشنت‭ ‬الأولى‭ ‬للسيارات‭ ‬الوكيل‭ ‬والموزع‭ ‬المعتمد‭ ‬لسيارات‭ ‬جيلي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬الزياني‭ ‬للاستثمارات،‭ ‬سيارة‭ ‬توجيلا‭ ‬الجديدة‭ ‬كليا‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬وحضر‭ ‬ذلك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الشركة‭ ‬والعملاء‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬مدير‭ ‬التسويق‭ ‬في‭ ‬جيلي‭ ‬محمد‭ ‬إيهاب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بتدشين‭ ‬سيارة‭ ‬توجيلا‭ ‬بشكل‭ ‬رياضي‭ ‬جذاب‭ ‬إذ‭ ‬قال‭: ‬‮«‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬تطرح‭ ‬شركة‭ ‬الأولى‭ ‬للسيارات‭ ‬سارة‭ ‬جيلي‭ ‬توجيلا‭ ‬المختلفة‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬طرازات‭ ‬جيلي،‭ ‬وتأتي‭ ‬السيارة‭ ‬بثلاث‭ ‬فئات‭ ‬و4‭ ‬ألوان‭: ‬الأسود‭ ‬والأبيض‭ ‬والرصاصي‭ ‬الفاتح‭ ‬والغامق‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتأتي‭ ‬بمحرك‭ ‬حقن‭ ‬مباشر‭ ‬رباعي‭ ‬الأسطوانات‭ ‬سعة‭ ‬2‭.‬0‭ ‬لتر‭ ‬وبشاحن‭ ‬توربيني‭ ‬يوفر‭ ‬قوة‭ ‬238‭ ‬حصانا‭ ‬وعزم‭ ‬دوران‭ ‬يبلغ‭ ‬350‭ ‬نانومترا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ناقل‭ ‬الحركة‭ ‬الأوتوماتيكي‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ Aisin اليابانية ذي الثماني سرعات ونظام الدفع الرباعي للجيل الخامس من BorgWarner ، مما‭ ‬يساعد‭ ‬السيارة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬الفائق‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوزيع‭ ‬المتساوي‭ ‬للقوة‭ ‬بين‭ ‬الأربع‭ ‬عجلات‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬وتأتي‭ ‬أناقة‭ ‬توجيلا‭ ‬نتيجة‭ ‬لتمديد‭ ‬خط‭ ‬السقف‭ ‬غير‭ ‬المنكسر‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬الزجاج‭ ‬الأمامي‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬السيارة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المميزات‭ ‬المخصصة‭ ‬لراحة‭ ‬السائق‭ ‬والركاب‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬قيادة‭ ‬ممتازة‮»‬‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬السلامة‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬وأهم‭ ‬اهتمامات‭ ‬الشركة‭ ‬إذ‭ ‬قال‭: ‬‮«‬وضعت‭ ‬جيلي‭ ‬هدفا‭ ‬لجعل‭ ‬السيارة‭ ‬أكثر‭ ‬أمانا‭ ‬للسائق‭ ‬والركاب‭ ‬أيضا،‭ ‬ولهذا‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أنظمة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬الاصطدامات‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬وإشعارات‭ ‬التحذيرات‭ ‬المرورية،‭ ‬وتنبيه‭ ‬السائق‭ ‬بالعقبات‭ ‬المحتملة،‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬مسار‭ ‬القيادة‭ ‬‏والحفاظ‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭.. ‬مازالت‭ ‬جيلي‭ ‬ملتزمة‭ ‬برؤية‭ ‬علامتها‭ ‬التجارية‭ ‬حول‭ ‬خلق‭ ‬تجربة‭ ‬تنقل‭ ‬استثنائية،‭ ‬والتي‭ ‬قادت‭ ‬الشركة‭ ‬لتصبح‭ ‬علامة‭ ‬لصناعة‭ ‬السيارات‭ ‬ذات‭ ‬الملكية‭ ‬الخاصة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الصين‭. ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬الشركة‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الصينية‭ ‬الأكثر‭ ‬تنافسية‭. ‬

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