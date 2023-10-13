الفنان عمر الراشد.. فنان الموروث القريب وما قبله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ - ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬

منذ‭ ‬35‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬مستغرق‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭. ‬تعلق‭ ‬بالموروث‭ ‬المحلي‭ ‬وتعلق‭ ‬به،‭ ‬لتتحول‭ ‬لوحاته‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬بحرينية‭ ‬متطورة،‭ ‬لا‭ ‬تقف‭ ‬عند‭ ‬رمزية‭ ‬واحدة‭ ‬بل‭ ‬تتنوع‭ ‬الرموز‭ ‬ويظل‭ ‬الموضوع‭ ‬واحدا‭.‬

يقول‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي،‭ ‬عمر‭ ‬الراشد‭: ‬‮«‬أحببت‭ ‬الموروث‭ ‬المحلي‭. ‬وبقيت‭ ‬طوال‭ ‬تلك‭ ‬السنين‭ ‬أجرب‭ ‬وأجرب‭ ‬حتى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬الإلمام‭ ‬بالموضوع‭. ‬عاصرت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الفترات‭ ‬الزمنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬ولكنني‭ ‬لم‭ ‬أعاصر‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭. ‬لم‭ ‬أنحصر‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬واحد‭ ‬مرتبط‭ ‬بالفترة‭ ‬التي‭ ‬عشتها،‭ ‬بل‭ ‬ذهبت‭ ‬أتنقل‭ ‬بين‭ ‬العصور‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬

قد‭ ‬ينغمس‭ ‬الراشد‭ ‬في‭ ‬العصور‭ ‬التاريخية‭ ‬القديمة،‭ ‬ليدخل‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬الآشورية‭ ‬القديمة،‭ ‬والتي‭ ‬تغلغلت‭ ‬في‭ ‬الحضارة‭ ‬الدلمونية،‭ ‬ويستغرق‭ ‬في‭ ‬رمزيات‭ ‬تلك‭ ‬الأزمنة‭. ‬يقول‭ ‬الفنان‭: ‬‮«‬هو‭ ‬جزء‭ ‬زمني‭ ‬لا‭ ‬يتطرق‭ ‬له‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬البحريني‭ ‬عادةً‭. ‬استغرق‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الموضوع‭ ‬وخلق‭ ‬رمزيات‭ ‬جديدة‭ ‬قرابة‭ ‬العامين‮»‬‭. ‬وستعرض‭ ‬اللوحات‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬فني‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المصممة‭ ‬روان‭ ‬الحوسني،‭ ‬ابنة‭ ‬الراشد‭.‬

البيئة‭ ‬المحلية

تركيز‭ ‬الراشد‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬المحلية‭ ‬المحيطة،‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬لحياته‭ ‬اليومية‭ ‬وعواطفه‭ ‬ورومانسيته‭ ‬وعلاقاته‭ ‬الخاصة‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ينتقد‭ ‬اتجاه‭ ‬بعض‭ ‬الفنانين‭ ‬التشكيليين‭ ‬المحليين‭ ‬إلى‭ ‬الاقتباس‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الغربيين‭ ‬دون‭ ‬الالتصاق‭ ‬بالبيئة‭ ‬المحلية،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬‮«‬مستنسخا‮»‬‭ ‬بل‭ ‬‮«‬تقليدا‮»‬،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اعتباره‭ ‬خطئا،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬يقع‭ ‬ضمن‭ ‬مراحل‭ ‬التجريب‭ ‬بسبب‭ ‬ولع‭ ‬الفنان‭ ‬بأعمال‭ ‬فنان‭ ‬آخر‭. ‬قد‭ ‬يكرر‭ ‬الألوان‭ ‬والأفكار‭ ‬لكن‭ ‬يبقى‭ ‬الموضوع‭ ‬واحدا‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كثرة‭ ‬التكرار‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬المحلية‭ ‬يخلق‭ ‬هواةً‭ ‬وليس‭ ‬محترفين،‭ ‬بحسب‭ ‬الراشد‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الفنانين‭ ‬الهواة‭ ‬يقيمون‭ ‬معارض‭ ‬فنية‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انخراطهم‭ ‬ضمن‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية،‭ ‬ويختفون‭ ‬لاحقا‭ ‬عن‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭.‬

ويبين‭ ‬الراشد‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬فنانون‭ ‬شباب‭ ‬أيضا‭ ‬قد‭ ‬يسعرون‭ ‬لوحاتهم‭ ‬بأسعار‭ ‬خيالية‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسعير‭ ‬اللوحة‭ ‬بسعر‭ ‬مرتفع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬فنية‭ ‬قصيرة‭. ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬السعر‭ ‬المرتفع‭ ‬يسقط‭ ‬الثقة‭ ‬بالفنان‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬

رمزيات‭ ‬الراشد

يدخل‭ ‬الراشد‭ ‬رموزا‭ ‬غير‭ ‬مألوفة‭ ‬ضمن‭ ‬لوحاته‭ ‬الفنية‭. ‬رموز‭ ‬تتعلق‭ ‬بالموروث‭ ‬المحلي‭ ‬عينه،‭ ‬ولكنها‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية،‭ ‬فقد‭ ‬تتحول‭ ‬السماء‭ ‬الزرقاء‭ ‬إلى‭ ‬حمراء،‭ ‬لتمنح‭ ‬جرأة‭ ‬أكبر‭ ‬وعنصرا‭ ‬أكثر‭ ‬حيوية‭.‬

لا‭ ‬يستغرق‭ ‬الراشد‭ ‬في‭ ‬رمزية‭ ‬واحدة‭ ‬يكررها‭ ‬في‭ ‬لوحاته‭. ‬بل‭ ‬تختلف‭ ‬الرمزية‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬فني‭ ‬شخصي‭ ‬لآخر‭. ‬ولولعه‭ ‬باختلاف‭ ‬تلك‭ ‬الرمزيات،‭ ‬قدم‭ ‬حوالي‭ ‬12‭ ‬معرضا‭ ‬شخصيا‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬35‭ ‬عاما‭.‬

المرأة‭ ‬في‭ ‬لوحات‭ ‬الراشد‭ ‬عنصر‭ ‬رئيسي‭. ‬تظهر‭ ‬دون‭ ‬عبايتها‭ ‬التقليدية‭ ‬السوداء،‭ ‬بل‭ ‬بملابسها‭ ‬التراثية‭ ‬الزاهية،‭ ‬وحليها‭ ‬الذهبية‭ ‬الضخمة‭. ‬وقد‭ ‬يشاركها‭ ‬الرجل‭ ‬أحيانا‭ ‬كعنصر‭ ‬جاذب‭.‬

المدارس‭ ‬الفنية

يرفض‭ ‬الفنان‭ ‬الراشد‭ ‬فكرة‭ ‬تصنيف‭ ‬اللوحات‭ ‬الفنية‭ ‬طبقا‭ ‬لمدارس‭ ‬فنية،‭ ‬فهي‭ ‬الآن‭ ‬تخضع‭ ‬لفكرة‭ ‬جديدة‭ ‬مستحدثة،‭ ‬تسمى‭ ‬بالفن‭ ‬المعاصر،‭ ‬الذي‭ ‬يمزج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬لوحة‭ ‬واحدة،‭ ‬فقد‭ ‬يندمج‭ ‬البوب‭ ‬آرت‭ ‬مع‭ ‬الفن‭ ‬التركيبي‭ ‬مع‭ ‬الطباعة‭. ‬اللوحة‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬ألوان،‭ ‬بحسبه‭. ‬