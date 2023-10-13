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تخريج الدفعة الأولى ضمن البرنامج المهني لمساعد طبيب الأسنان

10/13/2023 7:07:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬أولى‭ ‬دفعات‭ ‬البرنامج‭ ‬المهني‭ ‬لمساعد‭ ‬طبيب‭ ‬الأسنان،‭ ‬وتضم‭ (‬41‭) ‬مواطناً،‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬مركز‭ ‬السيف‭ ‬للتدريب‭ ‬الصحي،‭ ‬الخميس،‭ ‬بحضور‭ ‬بيان‭ ‬آل‭ ‬حمد،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬السيف‭ ‬للتدريب‭ ‬الصحي‭.‬

ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬المتخصص‭ ‬إلى‭ ‬تخريج‭ ‬أربع‭ ‬دفعات‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬مساعد‭ ‬طبيب‭ ‬أسنان،‭ ‬لـ100‭ ‬متدرب‭ ‬مواطن‭ ‬في‭ ‬التخصص‭ ‬المذكور،‭ ‬حيث‭ ‬يشتمل‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬والنظري‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬ثمار‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭).‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬حميدان‭ ‬أهمية‭ ‬التدريب‭ ‬الاحترافي‭ ‬وصقل‭ ‬مهارات‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬خاصة‭ ‬لأصحاب‭ ‬المؤهلات‭ ‬التخصصية‭ ‬والفنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬العملي،‭ ‬وذلك‭ ‬لتسهيل‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يشهد‭ ‬نمواً‭ ‬متزايداً،‭ ‬منوهاً‭
‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬اجتازوا‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬بنجاح‭.‬

بدورها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مجال‭ ‬آخر‭ ‬ولها‭ ‬متطلبات‭ ‬متخصصة،‭ ‬وان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬ومساندتها‭ ‬تعد‭ ‬من‭
‬أولويات‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وذلك‭ ‬لخدمة‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تزود‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬الشهادة‭ ‬الاحترافية‭ ‬لمساعد‭ ‬طبيب‭ ‬الأسنان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المختصين‭ ‬بالهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتم‭ ‬منحها‭ ‬الترخيص‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬بيان‭ ‬آل‭ ‬حمد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬السيف‭ ‬للتدريب‭ ‬الصحي،‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬باستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬البرنامج‭ ‬المهني‭ ‬لمساعد‭ ‬طبيب‭ ‬الأسنان،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يتضمن‭ ‬تدريبات‭ ‬نظرية‭ ‬وعملية‭ ‬مكثفة‭ ‬تساعد‭ ‬الطالب‭ ‬لخوض‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بسلاسة‭ ‬وسهولة،‭ ‬وهناك‭ ‬برامج‭ ‬مهنية‭ ‬أخرى‭ ‬ستطرح‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬تخدم‭ ‬قطاعات‭ ‬صحية‭ ‬مختلفة‭ ‬وتهدف‭ ‬الى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬ادماج‭ ‬الكفاءات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬قام‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬بتسليم‭ ‬الشهادات‭ ‬الاحترافية‭ ‬للخريجين،‭ ‬راجياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭.‬

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