تخريج الدفعة الأولى ضمن البرنامج المهني لمساعد طبيب الأسنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، حفل تخريج أولى دفعات البرنامج المهني لمساعد طبيب الأسنان، وتضم (41) مواطناً، الذي أقامه مركز السيف للتدريب الصحي، الخميس، بحضور بيان آل حمد، المدير العام لمركز السيف للتدريب الصحي.
ويهدف البرنامج التدريبي المتخصص إلى تخريج أربع دفعات في تخصص مساعد طبيب أسنان، لـ100 متدرب مواطن في التخصص المذكور، حيث يشتمل البرنامج على التدريب العملي والنظري لمدة ستة أشهر، وهو أحد ثمار التعاون بين وزارة العمل والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وصندوق العمل (تمكين).
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان أهمية التدريب الاحترافي وصقل مهارات الباحثين عن عمل خاصة لأصحاب المؤهلات التخصصية والفنية من خلال التدريب العملي، وذلك لتسهيل إدماجهم في سوق العمل، لافتاً إلى أن القطاع الصحي في مملكة البحرين يشهد نمواً متزايداً، منوهاً
بالجهود التي بذلها الطلبة الذين اجتازوا هذه الدورات بنجاح.
بدورها، أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن تجربة التدريب المهني في المجال الصحي تختلف عن أي مجال آخر ولها متطلبات متخصصة، وان مثل هذه البرامج ومساندتها تعد من
أولويات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك لخدمة القطاع الصحي وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات التي تزود سوق العمل بالكفاءات الوطنية، مشيرة الى انه تم اعتماد الشهادة الاحترافية لمساعد طبيب الأسنان من قبل المختصين بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتم منحها الترخيص النهائي من قبل وزارة العمل.
من جهتها، أكدت بيان آل حمد المدير العام لمركز السيف للتدريب الصحي، أن المركز بدأ منذ مطلع العام الجاري باستقبال الطلبة الراغبين في الانضمام الى البرنامج المهني لمساعد طبيب الأسنان، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن تدريبات نظرية وعملية مكثفة تساعد الطالب لخوض سوق العمل بسلاسة وسهولة، وهناك برامج مهنية أخرى ستطرح في الفترة القادمة تخدم قطاعات صحية مختلفة وتهدف الى المساهمة في تسريع وتيرة ادماج الكفاءات في سوق العمل.
وفي ختام الحفل قام جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، بتسليم الشهادات الاحترافية للخريجين، راجياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية.
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