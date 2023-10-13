Friday, 13 October 2023 11:13 GMT

الحكومة : هذه أكثر المطالب إلحاحاً من الأردن

10/13/2023 3:14:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين، أنّ الخطاب الإعلامي الأردني واضح، وعلاقة الأردن مع فلسطين تاريخية
وقال مبيضين إنّ الحكومة الأردنية تبذل الجهود لإدخال المساعدات الأردنية إلى غزة.
وبين أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول إنتاج واقع جديد في قطاع غزة، ووضعهم أمام خيارين: الموت تحت الدمار أو الرحيل، متحدثًا عن عدم وجود عقلانية لدى جيش الاحتلال الذي يشن غارات غير إنسانية على مواطني غزة.
وقال إن أكثر المطالب إلحاحا من الأردن كان فتح ممرات آمنة لإيصال إمدادات إلى مواطني غزة، والمهمة الآن هي إقناع الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل بالسماح بممرات آمنة لتخفيف الضغط على الفلسطينيين.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN13102023000208011052ID1107239034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث