استشهاد صحفي بجنوب لبنان
التاريخ
10/13/2023 3:14:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر صحفية لبنانية، أن صحفياً استشهد مساء اليوم الجمعة في جنوب لبنان بعد إصابته بالقذائف التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على مناطق بجنوب لبنان.
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