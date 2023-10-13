Friday, 13 October 2023 11:13 GMT

استشهاد صحفي بجنوب لبنان

10/13/2023 3:14:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر صحفية لبنانية، أن صحفياً استشهد مساء اليوم الجمعة في جنوب لبنان بعد إصابته بالقذائف التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على مناطق بجنوب لبنان.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN13102023000208011052ID1107239033

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث