حزب الله يهاجم مجموعة من مواقع الاحتلال
التاريخ
10/13/2023 3:14:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاجم حزب الله، اليوم الجمعة، مجموعة من المواقع التابعة للاحتلال، بالأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات دقيقة.
وبين الحزب أن الهجوم يأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على محيط عدد من البلدات الجنوبية عصر اليوم.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN13102023000208011052ID1107239032
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.