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حزب الله يهاجم مجموعة من مواقع الاحتلال

10/13/2023 3:14:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاجم حزب الله، اليوم الجمعة، مجموعة من المواقع التابعة للاحتلال، بالأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات دقيقة.
وبين الحزب أن الهجوم يأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على محيط عدد من البلدات الجنوبية عصر اليوم.

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