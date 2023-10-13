الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا عاجلا لإغاثة فلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، نداء عاجلا لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكًا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومئتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال المكتب، في بيان:“إن ذلك النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني”.
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