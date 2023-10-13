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الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا عاجلا لإغاثة فلسطين

10/13/2023 3:14:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، نداء عاجلا لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكًا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومئتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال المكتب، في بيان:“إن ذلك النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني”.

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