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استشهاد فنان فلسطيني بقصف الاحتلال لغزة - صورة

10/13/2023 3:14:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد الفنان والناشط الفلسطيني علي نسمان "35" عاما، الجمعة، في قصف استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وعرف عن الفنان نسمان، بتوثيق جرائم الاحتلال في غزة عبر جهاز هاتفه و ينشط في الحديث عن هموم المواطنين وعدوان الاحتلال من خلال صفحاته لمواقع التواصل الاجتماعي
وعلي نسمان هو فنان كوميدي ساخر شارك في عدة أعمال درامية تلفزيونية وشارك بالعديد من الأعمال والمسلسلات الفنية الدرامية الفلسطينية وأغاني المونولوج .




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