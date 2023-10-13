إخلاء مستشفى للأطفال في غزة بعد استهدافه بقنابل الفسفور الابيض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرقي قطاع غزة بعد استهدافه بقنابل الفسفور الأبيض، اليوم الجمعة.



وقالت منظمة العفو الدولية، إن مختبر أدلة الأزمات لديها تحققت من أن الوحدات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تضرب قطاع غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض.



وأضافت في بيان أنها تجري تحقيقا فيما يبدو أنه استخدام للفسفور الأبيض في غزة، بما في ذلك في غارة وقعت بالقرب من فندق على الشاطئ في المدينة المحاصرة.



ودعت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن تعيد فورا إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، وترفع الحصار غير القانوني عليه منذ 16 عاما، موضحة أن العقاب الجماعي للمدنيين في القطاع يرقى إلى جريمة حرب – وهو غير إنساني.