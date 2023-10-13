السعودية توقف مفاوضات التطبيع مع الاحتلال
التاريخ
10/13/2023 3:14:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين مطلعين بأن المملكة العربية السعودية أوقفت المفاوضات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيع العلاقات مع الاحتلال.
وحسب "رويترز"، فإن هذا الإجراء يشير إلى إعادة تفكير سريعة في أولويات سياسات السعودية الخارجية مع تصاعد الحرب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.
MENAFN13102023000208011052ID1107239027
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.