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السعودية توقف مفاوضات التطبيع مع الاحتلال

10/13/2023 3:14:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين مطلعين بأن المملكة العربية السعودية أوقفت المفاوضات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيع العلاقات مع الاحتلال.
وحسب "رويترز"، فإن هذا الإجراء يشير إلى إعادة تفكير سريعة في أولويات سياسات السعودية الخارجية مع تصاعد الحرب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.




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