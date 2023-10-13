رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل تواصل جرائمها وترتكب إبادة جماعية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتشن حربا على الشعب الفلسطيني وتحتل أرضه ووضعت غزة تحت الحصار، وهناك عدوان متواصل على القدس واجتياحات للمسجد الأقصى.



وأضاف اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، أن عائلات بكامل أفرادها قضت تحت الأنقاض، وهناك حصار شامل على قطاع غزة، وقطع للتيار الكهربائي ما يجعل المستشفيات التي تعمل على المولدات وحال توقفها تصبح مقابر جماعية للمرضى، كما أوقفت إسرائيل ضخ مياه الشرب إلى غزة، هذا تهديد إضافي لأبسط احتياجات الإنسان.



وقال اشتية، إن إسرائيل أصدرت اليوم أمراً عسكرياً بتهجير سكان شمال قطاع غزة من بيت حانون إلى جنوب وادي غزة، ودفعت بهم إلى جنوب القطاع، وفي ذات الوقت قصفت مناطق الجنوب جميعها، مضيفا أن إسرائيل تريد خلق منطقة عازلة خالية من السكان وتهجيرهم ليس من شمال غزة فقط بل من كل قطاع غزة، وهذا يشمل أكثر من 2.3 مليون فلسطيني وهذه جريمة حرب.



وأشار اشتية إلى أن الرئيس محمود عباس، أجرى اتصالات مع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومع معظم القيادات في العالم، وصباح اليوم أوضح الرئيس عباس لوزير الخارجية الأميركي، أن هذا المخطط نرفضه رفضا تاما.