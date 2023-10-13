Friday, 13 October 2023 11:12 GMT

الصليب الأحمر: هجوم حماس على إسرائيل لا يبرر تدمير قطاع غزة

10/13/2023 3:14:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة، بأن هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل لا يبرر تدمير قطاع غزة، وطالبت "بفترات توقف في المعارك".
وأفاد الصليب الأحمر في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن "لا شيء يمكن أن يبرر الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي" لكن "هذه الهجمات لا يمكن في المقابل أن تبرر تدمير غزة بلا حدود"، في وقت تعد إسرائيل لاجتياح بري للقطاع المحاصر ردا على هجوم حماس.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



MENAFN13102023000208011052ID1107239025

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث