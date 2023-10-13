جيش الاحتلال: قواتنا تشن حاليا هجوما واسع النطاق
التاريخ
10/13/2023 3:14:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، "قواتنا تشن حاليا هجوما واسع النطاق على أهداف عسكرية تابعة لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة".
وتشن طائرات الاحتلال حاليا غارات عنيفة وحشية على قطاع غزة.
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