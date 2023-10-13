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جيش الاحتلال: قواتنا تشن حاليا هجوما واسع النطاق

10/13/2023 3:14:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، "قواتنا تشن حاليا هجوما واسع النطاق على أهداف عسكرية تابعة لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة".
وتشن طائرات الاحتلال حاليا غارات عنيفة وحشية على قطاع غزة.

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