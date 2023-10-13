إدارة فيسبوك تحذف صفحة قدس برس

إدارة فيسبوك تحذف صفحة قدس برس
التاريخ
10/13/2023 3:14:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، صفحة وسيلة الإعلام الفلسطينية "قدس برس"، والتي يتابعها أكثر من 8 مليون شخص حول العالم.
ويأتي حذف الفيسبوك لصفحة "قدس برس" ضمن حرب الفيسبوك على المحتوى الفلسطيني.
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