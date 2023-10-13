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إدارة فيسبوك تحذف صفحة قدس برس

10/13/2023 3:14:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، صفحة وسيلة الإعلام الفلسطينية "قدس برس"، والتي يتابعها أكثر من 8 مليون شخص حول العالم.
ويأتي حذف الفيسبوك لصفحة "قدس برس" ضمن حرب الفيسبوك على المحتوى الفلسطيني.

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