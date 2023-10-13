70 شهيدًا جراء استهداف قافلة نازحين بمدينة غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب نحو 200، اليوم الجمعة، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين النازحين في مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال استهدفت ثلاث قوافل لمواطنين ما أدى إلى استشهاد 70 مواطناً جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
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