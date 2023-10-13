مبيضين: نبذل الجهود لإدخال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Amman Net) أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين، أنّ الخطاب الإعلامي الأردني واضح، وعلاقة الأردن مع فلسطين تاريخية

وقال مبيضين إنّ الحكومة الأردنية تبذل الجهود لإدخال المساعدات الأردنية إلى غزة، وفقًا للمملكة.

وبين أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول إنتاج واقع جديد في قطاع غزة، ووضعهم أمام خيارين: الموت تحت الدمار أو الرحيل، متحدثًا عن عدم وجود عقلانية لدى جيش الاحتلال الذي يشن غارات غير إنسانية على مواطني غزة.

وقال إن أكثر المطالب إلحاحا من الأردن كان فتح ممرات آمنة لإيصال إمدادات إلى مواطني غزة، والمهمة الآن هي إقناع الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل بالسماح بممرات آمنة لتخفيف الضغط على الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الأردن ينجح في عقلنة الخطاب الأوروبي لدى بعض القادة، والموقف الأردني واضح منذ بدء الأزمة والجهود التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني والاتصالات واللقاءات هي في ذات السياق.

وتحدث عن ضرورة خفض التصعيد والدعوة الأردنية لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.