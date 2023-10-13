1843 حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

وأوضحت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1799 شهيداً، و6388 مصاباً، وفي الضفة الغربية 44 شهيداً، وأكثر من 700 مصاب، وصل منهم إلى المستشفيات نحو 250.

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