فارس يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف جهودها في متابعة المعتقلين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف طاقمها وجهودها في متابعة ظروف المعتقلين الفلسطينيين داخل المعتقلات، وحالات الاعتقال التي تمت على مدار أيام العدوان.

وأعرب فارس خلال اجتماعه بطاقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مقر اللجنة بمدينة البيرة، اليوم الخميس، عن القلق الكبير جراء التصعيد الإسرائيلي في التعامل مع المعتقلين، سواء أثناء الاعتقال أو في أماكن احتجازهم التي لا نعلم عنها شيئا، تحديدا معتقلي غزة.

وقال، إن الاحتلال يتعامل مع المعتقلين الجدد بحقد وعنصرية، وكل ممارساته مبنية على الانتقام، ولدينا خشية على حياتهم من ارتكاب جرائم بشعة بحقهم، ما يحتم على الصليب الأحمر التعامل ضمن منظومة طوارئ، وأن يستنفر كل طواقمه لمنع الاستفراد الإسرائيلي بهم، وتوفير الحماية الدولية لهم، على أساس أنهم معتقلو حركات تحرر أو معتقلون مدنيون تنطبق عليهم اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة.

وأضاف أن الأوضاع داخل المعتقلات أيضا خطيرة ومقلقة، إذ إن جملة العقوبات التي فُرضت على المعتقلين تهدد حياتهم اليومية، إذ أقدمت إدارة المعتقلات منذ اليوم الأول للعدوان على إغلاق الأقسام في كل المعقلات بشكل كامل، وأبقت الأقفال الحديدية على الأبواب من الخارج، وقامت بتسليح كل العاملين في الشرطة بالمسدسات والأسلحة النارية.

وتحدث فارس عن حرمان المعتقلين من مياه الاستحمام، وفي بعض المعتقلات من مياه الشرب أيضا، كما هو الحال في معتقل النقب حاليا، الذي قطعت عنه المياه والكهرباء منذ منتصف نهار أمس الأربعاء، وحتى هذه اللحظة، كما تم الاستيلاء على الأجهزة الكهربائية والراديوهات، وإخراج معتقل واحد فقط من القسم لتوزيع الطعام على الغرف، علما أنه تم تقليص كميات الطعام لأكثر من النصف، وحرمان المعتقلين المرضى من العلاجات والأدوية، وعدم السماح لهم بالخروج إلى العيادات والمستشفيات.

وأكد ضرورة وصول طواقم الصليب بأسرع وقت ممكن إلى المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين أعلن الاحتلال أنهم معتقلون غير شرعيين، وبالتالي التعامل معهم على هذا الأساس قد يدفع الاحتلال إلى ارتكاب جرائم حرب بحقهم في أية لحظة.

وشدد فارس على أهمية عدم إعطاء حكومة الاحتلال وإدارة المعتقلات أي فرصة للاستفراد المطلق بمعتقلينا، ووجوب أن يُجري الصليب الأحمر اتصالاته مع كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لإيجاد صيغة من التعاون لفرض طواقم مراقبة في كل المعتقلات، وعدم الاستسلام لتعقيدات الاحتلال ومعيقاته في الوصول إلى معتقلينا.

وتمنى فارس من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تتمكن اليوم أو في أسرع وقت ممكن من زيارة المعتقل المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، والممعتقلة المضربة عن الطعام مرح باكير، للاطمئنان على حالتيهما وإطلاعنا على حقيقة وضعيهما.



