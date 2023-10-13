مكتبة محمد بن راشد تسهم بجهد متفرد في الحفاظ على الأرشيف الوطني والموروث الثقافي

تسهم مكتبة محمد بن راشد بدور مهم ورائد في الحفاظ على الأرشيف الوطني والموروث الثقافي، انطلاقاً من رؤية واستراتيجية واضحة تؤمن بأن المكتبات العامة بوابات للتاريخ والثقافة، حيث تحمل بين طياتها سجلات ووثائق وكتباً، تعكس تطور الشعوب وتاريخها.

وخلال مشاركتها لأول مرة بجناح في معرض «كونغرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي»، في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الحالي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض استعرضت تجربتها الرائدة، وتقنياتها المتفردة في أرشفة كنوزها المعرفية، وتوظيفها للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الحفاظ عليها.

ونجحت المكتبة، على مدار الأشهر الماضية، في إيجاد بيئة متفردة، تعتمد على الابتكار لتنهض بالمعرفة، وتحفز الشغف بالقراءة والاطلاع، مقدمة العديد من البرامج والفعاليات والخدمات والمبادرات، التي تسهم في تحسين حياة الأفراد، ولتؤكد مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجال الابتكار.

وعملت مكتبة محمد بن راشد، منذ اللحظات الأولى لتأسيسها على الدمج بين المكتبات التقليدية والعصرية، لتشكل مركزاً مجتمعاً متكاملاً، وإحدى أكثر المكتبات العامة تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم.

وقال حسن الشيخ ضابط معارض أول في مكتبة محمد بن راشد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «سعينا من خلال مشاركتنا في كونغرس المجلس الدولي للأرشيف هذا العام، لتسليط الضوء على دور المكتبة في تعزيز الثقافة والوعي والمعرفة، والحفاظ على الموروث الأدبي والثقافي للشعوب».

وأضاف: إن التقنيات التي تستخدمها مكتبة محمد بن راشد أهمها المخزن الآلي، وتقنيات الترجمة الذكية أو الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في دعم مبادرة «عالم بلغتك»، والتي أطلقتها المكتبة مؤخراً.

ويقدم مختبر «رقمنة الكتب» في مكتبة محمد بن راشد خدمات متميزة، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية فيما يتعلق برقمنة المواد المعرفية سواء الكتب النادرة أو الوثائق والمخطوطات، بما يمّكن مكتبة محمد بن راشد من القيام بدورها في الحفاظ على الموروث الثقافي والأدبي عامة والإرث الإماراتي بشكل خاص.

وتعتمد مكتبة محمد بن راشد، على نظام تقني متكامل، وتوفر من خلاله تجربة ثرية ومتميزة للجمهور وزوار المكتبة، وتسهم من خلاله في تقديم التوجيه والإرشاد ودعمهم بالمعلومات اللازمة في رحلتهم الاستكشافية بين مرافق وخدمات المكتبة المتنوعة.

وتوفر المكتبة للقراء الصغار شاشات تفاعلية عملاقة لسرد القصص الشائقة بلغات عدة وبشكل تفاعلي جاذب، في حين وجود صديق ذكي في مكتبة الأطفال، وهو الروبوت «بيبر»، الذي يتحاور معهم، ويرد على استفساراتهم، ويسرد لهم القصص المختارة من قبل الأطفال وبلغات عدة، والاستمتاع بالتقاط صورة تذكارية معه.