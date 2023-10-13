الزرقاء وإربد الأردنيتان تشهدان ختام مهرجان المفرق للشعر العربي

شهدت مدينتا الزرقاء وإربد الأردنيتان ختام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المفرق للشعر العربي، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مدى 4 أربعة، بمشاركة 30 شاعراً وشاعرة من مختلف المدن الأردنية.

وحل المهرجان في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في مدينة الزرقاء في ثالث أيامه، فيما اختتم فعالياته في مركز إربد الثقافي في رابع أيامه، بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد الزعبي مدير مديرية ثقافة محافظة الزرقاء، وعاقل الخوالدة مدير مديرية ثقافة إربد، وعدد كبير من المثقفين والأدباء والأكاديميين والطلاب.

وفي ختام المهرجان قال عبد الله بن محمد العويس: «تمضي مهرجانات الشعر العربي بحيوية بين مدن وعواصم عربية، وفي الأردن قام مهرجان المفرق بدوره في تقديم برنامج تميّز بالكثير من الإبداع، خصوصاً أننا استمعنا إلى كوكبة من الأسماء الشعرية الأردنية والعربية ممن أسهموا في تأسيس مشهد شعري لافت على المستويين الأردني والعربي».

وتابع رئيس دائرة الثقافة: «إن مهرجان المفرق للشعر العربي شهد أمسيات شعرية، شارك فيها 30 مبدعاً ومبدعة، موضحاً أن الفعاليات التي تنقلت بين مدن ومحافظات أردنية في كل من العاصمة عمّان، وإربد، والزرقاء عززت من المشهد الثقافي، وشكلت حالة من الاحتفاء بالشعر ومبدعيه».

بدوره قال الزعبي: «إن الأردن ليسعد باستضافة مهرجان المفرق، الذي يشارك فيه نخبة من الشعراء الأردنيين، مؤكداً أن مدينة الزرقاء تفتح أبوابها أمام جميع المبادرات والفعاليات الثقافية الفاعلة، التي تسهم في إثراء المشهد الثقافي، مشيراً إلى أن التعاون وتعزيز التواصل مع بيت شعر المفرق يفتح آفاقاً جديدة، تعزز من حضور الشعر العربي في الساحة الأدبية المحلية».

من جانبه قال الخوالدة في ختام المهرجان: «إن الدور الذي تمثّله الشارقة اليوم هو دور ريادي، ويستكمل مسيرة الأدب العزيز على قلوب العرب، ونحن في الأردن نلمس ونقدر هذه المجهودات، ولعل أبرزها مبادرة بيوت الشعر في الوطن العربي، التي أصبحت مظلة جامعة لمبدعي اللغة العربية، والشعر في الوطن العربي».

«قراءات»

تواصلت فعاليات المهرجان في ثاني أيامه في المكتبة الوطنية في العاصمة عمّان، حيث شارك الشعراء: غازي الذيبة، ومحمود فضيل التل، وأميمة يوسف، ورشاد رداد، ود. عطا الله الحجايا، وأدارها عنان محروس. فيما شهد اليوم نفسه توقيع ثلاثة دواوين شعرية للشعراء: حسام شديفات (فتى يلوّح للأسئلة)، وأميمة يوسف (أرتل لهفتي شعرا)، ود. محمد الدلكي.

ومن عمّان إلى الزرقاء، حيث مركز الملك عبد الله الثقافي، الذي أقيمت فيه ثالث الأمسيات، بمشاركة الشعراء: د. عطا الله الحجايا، ود. لين حماد، وعبد الكريم أبو الشيح، ووردة سعيد، وعبد الرحمن العموش، محمد العنزي، الذي وقع ديواناً جديداً بعنوان «سقف أيلول»، فيما قام بإدارة الأمسية الشاعر محمد المشايخ.

وفي أمسية مدينة إربد الختامية، التي أقيمت في مركز إربد الثقافي قدم الشعراء: حربي المصري، وعمر العامري، وعبد الكريم أبو الشيح، ود. علي هصيص، وأحمد طناش، سلسلة من القراءات المميزة، وأدارها الشاعر عمر أبو الهيجاء.