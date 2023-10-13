متحف المستقبل يستضيف حوارات متخصصة ضمن فعاليات بينالي دبي للخط

يستضيف "متحف المستقبل" بالتعاون مع "دبي للثقافة" مجموعة من فعاليات "بينالي دبي للخط" خلال شهر أكتوبر الجاري، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على تأثير الخط على المشهد الثقافي في دولة الإمارات والعالم، وتتيح للجمهور فرصة التواصل مع مجموعة من أبرز الفنانين المتميزين في هذا المجال الإبداعي.

جلسة حوارية

وتتضمن هذه الفعاليات جلسة حوارية يوم السبت 14 أكتوبر بعنوان "حوار عبر الثقافات: من النصوص القديمة إلى خبراء مستقبل الفن المعاصر" لاستعراض مراحل تطور الخط التقليدي في مجالات الفنون والتصاميم المعاصرة، وتكيفه مع الثقافات والتوجهات الإبداعية الحديثة، إضافة إلى أهمية فنون الخط والجوانب الجمالية التي يتمتع بها.

يشارك في هذه الجلسة عدد الخبراء والمختصين وهم فيكتور إكبوك، والبروفيسور راشيل أما آسا، والبروفيسور عوام أمبكا، وعليا الشامسي مديرة البرامج الثقافية في متحف اللوفر أبوظبي، والدكتور أنطوان أبي عاد، وتدير الجلسة ريبيكا آن بروكتور.

وسيناقش الخبراء أيضاً تأثير الخط الثقافي الفاعل في المجتمعات والجوانب التراثية والثقافية، إلى جانب تسليط الضوء على تاريخ فنون الخط وتأثيره على الفنون والتصاميم المعاصرة، وعلاقته بالثقافات والتوجهات الحديثة.

بن لاحج والخط العربي

ومن المقرر أن يستضيف متحف المستقبل أيضاً خلال شهر أكتوبر ضمن سلسلة جلسات "خبراء المستقبل" مع مطر بن لاحج، الفنان الإماراتي الذي تزين أعماله واجهة المتحف الذي يعتبر واحداً من أبرز المعالم في إمارة دبي.

وسيتحدث بن لاحج خلال الجلسة التي تنعقد يوم الأحد 29 أكتوبر في عن تحول متحف المستقبل إلى معلم فني مميز، وكيف أصبحت الواجهة الفنية للمتحف المزينة بالخط العربي تحفة مذهلة تعيد تعريف جوهر الفن العام داخل المدينة.

وسيكون التسجيل لحضور هذه الفعاليات مجاناً عبر الرابط الإلكتروني

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