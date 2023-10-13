«غايا الجشعة» يحوز جائزة «هاكاثون الأفلام»

فاز الفريق الطلابي صانع الأفلام المكون من خمسة طلبة من كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة بجائزة أفضل فيلم لعملهم «غايا الجشعة» في مسابقة هاكاثون سينمائي تدعمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ضمن مبادرة دائرة صانعي الأفلام الشباب.

وتأتي المسابقة ضمن الفعاليات الختامية للنسخة الأولى لمهرجان سينما كلية العمارة والفن والتصميم، والذي نظمه مهرجان أفلام التصميم في القاهرة «فيلم من تصميمي»، والذي عقد في الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023. استعرض البرنامج سبعة أفلام أصلية لمخرجين إقليميين وعالميين قدموا حكايات عن التصميم المرن والثقافة الغذائية والبيئة وسط تغير المناخ تحت شعار «سجلات الأرض».

حصل الفريق الطلابي الفائز والمكون من المخرجة نورا عباس والمنتجة دينا خلف وأعضاء فريق الإنتاج زينة خلف وفرح خالد ومصممة الرسوم المتحركة هالة أبو الرب على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم تم إنتاجه خلال 48 ساعة، إضافة إلى جائزة أفضل إخراج فني.

ونوهت الدكتورة زينكا بجتيك، رئيسة قسم الفنون والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، إلى أن النسخة الأولى من برنامج مهرجان أفلام كلية العمارة والفن والتصميم أتاحت فرصة معالجة الحاجة الملحة للرعاية البيئية. وهذا ما أكدت عليه قائلةً: «لقد أتاح الهاكاثون فرصة للطلبة لمشاركة أصواتهم إلى هذه الحوارات المهمة حول العلاقة المعقدة بين النشاط البشري والبيئة».

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «أهنئ الفائزين بالهاكاثون السينمائي لهذا العام على إبداعهم ومواهبهم الاستثنائية في صناعة الأفلام القصيرة، كما أثمّن مشاركة أكثر من 35 طالباً وطالبة في إبراز أهداف المسابقة الملهمة».

وشملت الجوائز الأخرى جائزة أفضل مخرج حصلت عليها الطالبة ماريا بيرقدار عن عملها «كارثا»، وجائزة أفضل سيناريو حصل عليها الطلبة كايلاني نارايان، ولورا جرانت، وطيف الإبراهيم، وعائشة نهاديوالا عن عملهم «تردد»، وجائزة أفضل تصوير سينمائي التي حصل عليها الطلبة وينكسوان سوي ومريم شرف عن عملهم «الإنسان مقابل الطبيعة»، وجائزة أفضل مونتاج للطلبة نومينا راكوتونيرينا ومريم منصور وخوشي أرورا عن عملهم «عواقب صامتة»؛ وجائزة أفضل تمثيل للطالبة فرح دياب عن عملها «كارثا»؛ وجائزة أفضل تصميم صوت لكل من الطلبة مرام العيساوي ويارا إسماعيل عن عملهم «الكوكب/ البشر»، وجائزة أفضل فيلم تجريبي لكل من الطلبة لانا أميني، وفهدة البابطين، وهند الشامسي، ومريم خليل، وجنى خليفة عن عملهم «باوند».