غدا.. انطلاق النسخة الأولى من تحدي باها أبو ظبي للسيارات والدراجات النارية

تنطلق غدا السبت النسخة الأولى من "تحدي باها أبوظبي"، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO).

ويقام التحدي تحت مظلة "أبوظبي 360"، المبادرة التي تشجع المجتمع على جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، وعلى 4 مراحل، الأولى والثانية قبل نهاية العام الجاري 2023، والثالثة والرابعة أوائل عام 2024 قبل الموعد المرتقب لرالي أبوظبي الصحراوي.

وسيتم تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل في الجولة الأولى بالكؤوس والميداليات في فئتي السيارات والدراجات النارية، بالإضافة للجوائز المالية.

وتقام المرحلة الأولى للتحدي في تلال سويحان، بمشاركة 8 سيارات و49 دراجة نارية و10 كواد و10 باجيز، ويضم التحدي نخبة من المتسابقين من جميع أنحاء العالم، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويركز التحدي على تطوير المواهب، كما يوفر منصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة، مع إمكانية الفوز بجوائز مالية تساعدهم في الاستمرار والتطور في هذه الرياضة كما يلعب التحدي دوراً مهماً في صقل مهارات المواهب واعدادهم للمشاركة في المحافل الدولية.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي: "فخورون بالعمل مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO)، ونتطلع لانطلاقة مميزة لتحدي باها أبوظبي بمشاركة كبيرة من محبي رياضة المحركات".

وأضاف: "يهدف المجلس لترجمة رؤيته وأفكاره إلى واقع ملموس، من خلال الإعلان عن بطولة جديدة، تتيح الفرصة لمحبي وعشاق رياضة المحركات والسرعة، المنافسة ضمن أجواء آمنة، وباتباع أعلى معايير السلامة، متمنياً السلامة والتوفيق للجميع".

ورحب المهندس علي خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العين رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان تلال سويحان الصحراوي باستضافة منطقة تلال سويحان للمرحلة الأولى من (تحدي باها أبوظبي) واختيارها كنقطة بداية لافتتاح التحدي.

وأشار إلى أن بلدية مدينة العين وعلى مدى السنوات الـ6 السابقة عملت على تهيئة المنطقة بالبنى التحتية والمرافق الخدمية العامة والمجتمعية، لتصبح وجهة سياحية إضافية بمدينة العين لاستضافة البطولات والمسابقات في مختلف الفئات الخاصة بالرياضات الرملية ومن أبرزها تنظيم بطولات مهرجان تلال سويحان منذ 2017.

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: "كان لدينا شرف تنظيم بطولات واستضافة نخبة سائقي الراليات في الإمارات، ومن خلال عملنا مع مجلس أبوظبي الرياضي نأمل بأن نأخذ خطوة للأمام لدعم هذه الرياضة والارتقاء بمستواها".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز