أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 90% نسبة التسجيل للمشاركة قبل أكثر من أسبوعين على انطلاق البطولة



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المقرر انطلاق نسختها الخامسة عشرة بين 1 و10 نوفمبر المقبل، عن إغلاق باب التسجيل في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو المخصص لفئات الأطفال والبراعم، بالإضافة إلى منافسات فئتي الناشئين والشباب قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي المحدد مسبقاً حيث فاقت أعداد اللاعبين المسجلين القدرة الاستيعابية للبطولة. في حين قاربت نسبة التسجيل على الاكتمال في الفئات المتبقية، وهي الباراجوجيتسو والهواة والأساتذة والمحترفين، حيث وصلت إلى 90% من العدد المستهدف.

وتوقعت اللجنة المنظمة للبطولة الإقبال الكبير على التسجيل من الرياضيين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الحدث السنوي العالمي الأبرز للعبة، مؤكدة أن معدلات التسجيل المرتفعة تشير إلى تحقيق أقصى قدرة استيعابية للبطولة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما حثت الراغبين في المشاركة على المسارعة في التسجيل لتجنب وضعهم على قوائم الانتظار.

وفي هذا الإطار قال محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير البطولة: "حددنا مسبقاً يوم 15 أكتوبر موعداً نهائياً للتسجيل لجميع الفئات، ونظرا للإقبال الكبير على المشاركة خلال الأيام الماضية، اضطرت اللجنة إلى الإعلان عن إغلاق باب التسجيل لعدد من الفئات لاكتمال العدد المستهدف. ويعكس هذا الإقبال الذي فاق التوقعات الحرص الكبير من اللاعبين على مستوى العالم للتواجد في هذه البطولة التي تحظى بأهمية استثنائية على خارطة الرياضة العالمية".

وأضاف : " نشهد في غضون أسبوعين انطلاقة أكبر تظاهرة عالمية لرياضة الجوجيتسو من قلب العاصمة أبوظبي موطن اللعبة والوجهة الأولى لعمالقة البساط، ونتطلع إلى الترحيب بنحو 6000 لاعب ولاعبة خلال منافسات النسخة الخامسة عشرة من البطولة التي تمثل حلم نجوم وعشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم، ونجدد التأكيد على أن البطولة في نسختها القادمة ستكون استثنائية بكل المقاييس".





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