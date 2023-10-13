مسؤولة باللجنة الأولمبية: انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي باطلة



قالت رئيسة لجنة القيم والامتثال في اللجنة الأولمبية الدولية إنه يجب الحكم ببطلان انتخابات رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي بعد تدخل الرئيس السابق للجنة وهو الشيخ

أحمد الفهد الصباح فيها.

وفي تقرير للمجلس الأولمبي الآسيوي اطلعت عليه رويترز اليوم الجمعة، قالت باكيريتي جيرارد زابيلي إن التصويت الذي أجري في الثامن من يوليو الماضي والذي تم فيه تعيين شقيق الشيخ أحمد وهو الشيخ طلال فهد الأحمد الصباح رئيسا للمجلس الأولمبي، يجب أن يُلغى.

وقالت إن المجلس الأولمبي الآسيوي يجب أن "يعلن أن الانتخابات التي أجريت في 8 يوليو 2023 باطلة، وان يراجع ميثاق عمل المجلس الأولمبي الآسيوي، على وجه الخصوص لجعله متوافقا... فيما يخص العملية الانتخابية والشفافية والضوابط والتوازنات".

كما طلبت جيرارد زابيلي من المجلس الأولمبي الآسيوي عقد جمعية عمومية للموافقة على ميثاق العمل الجديد (دستور المؤسسة) وتنظيم انتخابات جديدة.

وفي رسالة مصاحبة إلى القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راندير سينغ، قالت جيرارد زابيلي إن الشيخ طلال لم يستوف معايير الانتخابات.

وقالت "تبين من مراجعة العملية الانتخابية للمجلس الأولمبي الآسيوي أن الشيخ طلال فهد الأحمد الصباح لم يستوف شروط الأهلية التي حددها دستور المجلس الآسيوي.











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