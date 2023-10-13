إعلان الجهاز الفني خلال أيام.. رعاية جديدة لمنتخب «ميني فوتبول» في كأس العالم

وقعت اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة «ميني فوتبول» برئاسة سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اتفاقية رعاية مع شركة «أولي سبورت» للملابس والمعدات الرياضية لمشاركة منتخب الإمارات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المصغرة «ميني فوتبول» المقررة في رأس الخيمة بين 26 الجاري و6 نوفمبر المقبل، وجاء إعلان الرعاية للزي الخاص بمنتخب الإمارات في المونديال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده سعيد العاجل بحضور وحيد عبدالرحيم، مدير عام «روماريو للرياضة» الوكيل الحصري لـ«أوليسبورت» في الإمارات، وبحضور ضيف الشرف رئيس الاتحاد الدولي التشيكي فيليب جودة، وخلود الجنيبي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وسرمد الزدجالي، المشرف الفني وعضو اللجنة.

استعداد

وأكد سعيد العاجل أن منتخب الإمارات على أهبة الاستعداد لتمثيل الدولة في مونديال رأس الخيمة، وأن اللجنة تسابق الزمن في التحضير لإعداد المنتخب بعد الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المعنية التي دعمت المشاركة بصورة كبيرة، وقال: ينتظرنا عمل كبير يتطلب التضحية من الجميع خلال الأيام المقبلة التي ستشهد إعلان الجهاز الفني للمنتخب والجهاز الإداري.

وأضاف: النسخة الأولى من البطولة التي توج بلقبها فريق بلدية دبي أفرزت عدداً من اللاعبين الذين يشكلون قائمة الأبيض في المونديال، وثقتنا كبيرة في القائمة التي سوف يختارها الجهاز الفني، وأيضاً ستوفر اللجنة كل عوامل الاستقرار للأبيض لأجل التمثيل المشرف، خصوصاً وأن البطولة تقام لأول مرة على أرض الإمارات والشرق الأوسط، وكان لزاماً علينا أن نلتقط قفاز التحدي ونقبل المشاركة تحت كل الظروف، وأبرزها حداثة عهد المنتخب، وحداثة عهد اللعبة أيضاً في ملاعب الإمارات، ومن خلال ما شاهدناه من إصرار وعزيمة من لاعبي الـ12 فريقاً الذين شاركوا في النسخة الأولى يدعونا للتفاؤل، ويحفزنا لبذل أقصى الجهود للارتقاء والمضي قدماً بهذه اللعبة التي ولدت بأسنانها واستقطبت 12 فريقاً من ضربة البداية.

وقدم العاجل الشكر إلى وحيد عبدالرحيم وشركة أوليسبورت للملابس والمعدات الرياضية، وإلى كل الجهات التي أسهمت في نجاح البطولة الأولى في ملاعب بولارز.

ومن جانبه أعرب وحيد عبدالرحيم عن سعادته بتوقيع رعاية ملبوسات لمنتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة لمدة عام قابل للتجديد، وقال: التعاون ممتد مع رياضة الإمارات، وارتبط برعاية الكرة الشاطئية منذ إشهارها ومن بدايتها إلى أن وصلت إلى العالمية، وكرة قدم الصالات من ضربة البداية إلى أن وصلت إلى مرحلة متقدمة، وفرضت نفسها بوصفها إحدى الألعاب الجماعية التي يشار إليها بالبنان.

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