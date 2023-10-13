مستقبل واعد للمشروع .. تألق البراعم في افتتاح مهرجان التحدي للجوجيتسو

انطلقت في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في مدينة العين منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو، التي تم تخصيصها للبراعم الصغار، وشهدت المنافسات تألقهم على البساط.

وتحظى الجولة بأهمية خاصة باعتبارها الجولة الختامية لهذا الموسم، ومحطة مهمة للإعداد لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأكد العميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتخاذ: «إن بطولة التحدي تشكل إضافة قيّمة لأجندة فعاليات الموسم، نظراً لتركيزها الكبير على فئات الأطفال والبراعم، الذين يمثلون قاعدة التطوير لرياضة الجوجيتسو، وتوفيرها لمنصة مثالية تعد بمثابة نقطة انطلاق لتلك الأجيال نحو النمو والتطور، وتدشين مسيرتهم الاحترافية، ناهيك عن دورها في الكشف عن المواهب، وتسليط الضوء عليها وصقلها، بما يواكب رؤية الاتحاد الاستراتيجية في إعداد الجيل القادم من الأبطال في مستقبل واعد لمشروع الجوجيتسو في الإمارات».

مكاسب

وأشاد بن دلموج بالمكاسب الكبرى، التي تحققها البطولة، جولة بعد أخرى، ونجاح جولاتها الأربع، خلال هذا الموسم في جذب أكثر من عشرة آلاف لاعب ولاعبة في مشهد يعكس زيادة الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة، ودور الأسر والعائلات المحوري في تحفيز أبنائها وبناتها على ممارسة اللعبة، والاستفادة من مكتسباتها، التي لا تحصى، وانعكاساتها على شخصياتهم وسلوكياتهم، والمساهمة في إعداد أجيال قوية وقادرة متسلحة بروح التحدي والإصرار والمثابرة والثقة بالنفس.

تجربة

وتقدم بن دلموج بالشكر لأسرة جامعة الإمارات على استضافتها الرائعة للمنافسات، وفقاً لأرفع المعايير التنظيمية، وتوفيرها تجربة ترفيهية ورياضية فريدة، استقطبت الأسر والعائلات من مختلف مناطق الدولة، للاستفادة من طيف واسع من الأنشطة والفعاليات، التي تناسب جميع أفراد الأسرة، وتتراوح بين الفنون واختبار القدرات والنشاطات التفاعلية، التي تنمي القدرات الذهنية لدى الأطفال.

مستقبل

وقال جاكسون بيرناردو مدرب الشباب في أكاديمية بالمز الرياضية: «إن مستوى المنافسة في بطولة التحدي يعكس النمو والتطور الملحوظ على أداء المشاركين من الأطفال والبراعم، فعلى الرغم من صغر سنهم وحداثة عهدهم في الرياضة، فإن كل المؤشرات تدل على أنهم مقبلون على مسيرة رائعة».



وأضاف: "نحرص على التركيز بشكل كبير على الفئات السنية الصغرى كونها تمثل مستقبل اللعبة في الدولة، التي تتطلع للحفاظ على القمة العالمية، التي بلغتها على مستوى الأندية والمنتخبات، وتمثل البطولة محطة مهمة لقياس مؤشرات الأداء، وتحديد المواهب القادرة على التميز والتألق، ويعود ذلك في الأساس إلى دور الاتحاد في تطبيق استراتيجية نموذجية للاستثمار في المواهب، وتعزيز تعلقهم باللعبة.

ورسمت جموع الأسر والعائلات لوحة رائعة في المدرجات، وأضفت رونقاً خاصاً على المنافسات، من خلال التشجيع الحماسي لأبنائها من اللاعبين واللاعبات.

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